Десайи считает, что Терри пора покинуть "Челси"
Легенда "Челси" Марсель Десайи выразил мнение, что для капитана "синих" Джона Терри пришло время покинуть клуб.
Сам Десайи, который был предыдущим капитаном "Челси", покинул "Стэмфорд Бридж" в 2004 году как раз потому, что его вытеснили из стартового состава Вильям Галлас и молодой Терри. Теперь то же самое, уверен Марсель, происходит с Джоном.
"Я ушел, потому что они были быстрее меня, лучше меня, и для меня настало время покинуть клуб, а для них настало время блистать. Теперь это время настало для Джона".
"Замечательно видеть, что он справляется с этой ситуацией. Ты капитан, и хотя ты оказался на обочине, потому что другие игроки лучше подходят под тактическую модель тренера, ты все равно на своем месте, ты по-прежнему сосредоточен".
"Я рад за него, потому что это иная фаза для Джона — он лидер не только непосредственно на поле, но и за его пределами. Он нужен, чтобы укреплять мораль и быть с коллективом, так что роль Джона изменилась", — сообщил Десайи Daily Mail.
08.02.2017 08:00
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*шутка про современные унитазы с подогревом*
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Даже если уйдет то только для того чтобы вернуться.
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завершит карьеру после этого сезона.
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