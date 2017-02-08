Десайи считает, что Терри пора покинуть "Челси"

Джон Терри и Марсель Десайи Легенда "Челси" Марсель Десайи выразил мнение, что для капитана "синих" Джона Терри пришло время покинуть клуб.

Сам Десайи, который был предыдущим капитаном "Челси", покинул "Стэмфорд Бридж" в 2004 году как раз потому, что его вытеснили из стартового состава Вильям Галлас и молодой Терри. Теперь то же самое, уверен Марсель, происходит с Джоном.

"Я ушел, потому что они были быстрее меня, лучше меня, и для меня настало время покинуть клуб, а для них настало время блистать. Теперь это время настало для Джона".

"Замечательно видеть, что он справляется с этой ситуацией. Ты капитан, и хотя ты оказался на обочине, потому что другие игроки лучше подходят под тактическую модель тренера, ты все равно на своем месте, ты по-прежнему сосредоточен".

"Я рад за него, потому что это иная фаза для Джона — он лидер не только непосредственно на поле, но и за его пределами. Он нужен, чтобы укреплять мораль и быть с коллективом, так что роль Джона изменилась", — сообщил Десайи Daily Mail.


Метки Десайи, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2017 08:00

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  1. meshuggah 08.02.2017 09:06 # meshuggah
    *шутка про современные унитазы с подогревом*

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  2. aktan 08.02.2017 08:54 # aktan
    Даже если уйдет то только для того чтобы вернуться.

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  3. chelsea88 08.02.2017 08:30 # chelsea88
    завершит карьеру после этого сезона.

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