Галлас рассказал, чем Венгер отличается от Моуриньо

Экс-защитник "Арсенала" Вильям Галлас сравнил главного тренера "канониров" Арсена Венгера с Жозе Моуриньо и предложил клубу подумать о замене французскому специалисту.

Выступая за "Челси" под началом Жозе Моуриньо Галлас смог дважды выиграть Премьер-Лигу. Оказавшись затем в "Арсенале", Вильям не завоевал ни одного трофея в течение четырех лет.



По мнению Галласа, Венгеру не хватает того стремления побеждать, которое есть у Моуриньо. Отсутствие чемпионского титула у "Арсенала" с 2004 года наводит Вильяма на мысли о том, что нечто следует поменять на "Эмирейтс" — возможно, даже тренера.



"Тебя критикуют, когда ты не выигрываешь трофеи, когда ты не выигрываешь матчи, и в этом, возможно, и заключается разница между Жозе Моуриньо и Арсеном Венгером".



"Моуриньо хочет побеждать в каждом матче, и в конце сезона ему иногда сопутствует успех. Что касается Арсена, то "Арсенал" не становится чемпионом с 2004 года, поэтому каждый начинает критиковать его, ведь футбол изменился".



"В футболе все решают победы, трофеи. Игроки хотят выигрывать трофеи. Если за свою карьеру ты не выиграл трофеев, то в конце карьеры будешь чувствовать разочарование. Не знаю, что собирается делать "Арсенал", но они должны вернуться к завоеванию трофеев".



"Возможно, настало время что-нибудь изменить в конце сезона. Мы не можем забывать, что он сделал для клуба. Он был очень, очень хорош, поэтому иногда просто нельзя увольнять тренера таким образом. Нужно проявить уважение".



"Поэтому я и говорю, что в конце сезона руководству клуба, возможно, стоит поговорить с Арсеном и постараться найти решение", — сообщил Галлас talkSPORT.