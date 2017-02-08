Лукаку заинтересован в возвращении в "Челси"

Ромелу Лукаку Бомбардир "Эвертона" Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в "Челси", который планирует укрепить позицию нападающего, независимо от судьбы Диего Косты.

Напомним, практически каждое трансферное окно Коста порывается покинуть "Стэмфорд Бридж". Прошлым летом игрок сборной Испании хотел вернуться в "Атлетико", а в январе жаждал принять роскошное предложение из Китая.

По слухам, после окончания этого сезона "синие", наконец, будут готовы отпустить Диего, однако издание Evening Standard утверждает, что главный тренер Антонио Конте в любом случае постарается приобрести нападающего мирового уровня — независимо от судьбы Косты.

Сообщается, что целью номер один Конте является Альваро Мората, чей переход в "Ювентус" он организовал в 2014 году, но с которым не успел поработать из-за того, что ушел в сборную Италии.

Мората не чувствует себя комфортно в "Реале", в этом сезоне Ла Лиги отметившись только шестью появлениями в стартовом составе. Однако серьезный интерес к Альваро также проявляют "Арсенал" и "Ювентус".

В этой ситуации серьезной альтернативой Морате может стать Лукаку, который выступает за "ирисок" с 2013 года — сперва на правах аренды из "Челси", а затем по постоянному трансферу, обошедшемуся мерсисайдскому клубу в 28 миллионов фунтов.

На протяжении всего своего пребывания на "Гудисон Парк" Ромелу твердит, что по-прежнему обладает амбициями выигрывать трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне 23-летний бельгиец продолжает доказывать свой высочайший уровень, а в минувший уикенд отметился покером против "Борнмута" и вырвался в лидеры бомбардирской гонки Премьер-Лиги с 16 голами, опередив в том числе и Косту.

По информации источника, всем вариантам ухода на повышение Лукаку предпочитает возвращение в "Челси". Ромелу чувствует, что оказался в лондонском клубе слишком рано и в слишком юном возрасте, но теперь готов вернуться зрелым игроком и осуществить свои мечты.

Будь то Мората или Лукаку, "Челси" в любом случае придется выложить крупную сумму денег. Например, прошлым летом "синие" предлагали за Альваро 60 млн. фунтов, но получили отказ. Тогда же лондонцы интересовались и доступностью Ромелу, однако озвученная "Эвертоном" сумма в 75 млн. фунтов их испугала. С тех пор цены в футболе только возросли.


Метки Лукаку, Мората, Реал, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. amar 08.02.2017 07:32 # amar
    В идеале, для большого взрыва пуканов у болел ЛФК, должен быть следующий расклад:
    1. Челси чемпик и путевка в ЛЧ
    2. Тоттенхэм и путевка в ЛЧ
    3. МС и путевка в ЛЧ
    4. Арсенал и путевка в ЛЧ
    5. МЮ победа в ЛЕ и путевка в ЛЧ
    6. ЛФК

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  2. bluebload 08.02.2017 07:17 # bluebload
    Возможно я ошибаюсь , но мне кажется летом Коста даст интервью что он профессионал и отработает свой контракт до конца качественно ни смотря ни на что , а псевдоболелы Челси и хейтеры говнора которые сейчас его хают будут наяривать на него так что у всех юзеров фапли потекут мониторы

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  3. bluebload 08.02.2017 07:13 # bluebload
    Если Дрогба вернется в структуру клуба , Лукака однозначно ин , тут даже к бабке не ходи

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  4. chelsea-69 08.02.2017 06:59 # chelsea-69
    Толковый нап, но нaxyй не нужен

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  5. halamadrid94 08.02.2017 06:50 # halamadrid94
    Лучше уж им взять Муссу Дембеле из Селтика . Ведь Морату Зидан не отпустит . Потому что Бенз не молодеет , а Альваро прилично забивает для редкой игровой практики . А Лукаку хз как себя проявит . Ему нужно гарантированное место в старте , как и любоу другому бельгийцу

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  6. superglor 08.02.2017 06:43 # superglor
    Почему в МЮ на 6 месте без ЛЧ идут Погба рекордный трансфер, Ибра один из лучших напов мира, Мхитарян лучший ассистент Бундеслиги.

    А в Ливарполь с ЛЧ никто не идет?

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  7. forester 08.02.2017 06:37 # forester
    Sup everyone

    6 24 45

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  8. stepan-jam-boss 08.02.2017 06:23 # stepan-jam-boss
    Поняли что не потянут Гризмана вот и взялись за Деревокаку

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  9. asnural 08.02.2017 06:21 # asnural
    Тогда Коста стоит все 100

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  10. amar 08.02.2017 06:03 # amar
    Ну, Лукаку к и любой игрок рвется топ клуб - Челси, но вот, вопрос в том, что заинтересован ли в нем Челси.

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  11. billy-talent 08.02.2017 06:00 # billy-talent
    https://pp.vk.me/c638818/v638818245/4f398/551LadlB36w.jpg

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