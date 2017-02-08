Бомбардир "Эвертона" Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в "Челси", который планирует укрепить позицию нападающего, независимо от судьбы Диего Косты.

Напомним, практически каждое трансферное окно Коста порывается покинуть "Стэмфорд Бридж". Прошлым летом игрок сборной Испании хотел вернуться в "Атлетико", а в январе жаждал принять роскошное предложение из Китая.



По слухам, после окончания этого сезона "синие", наконец, будут готовы отпустить Диего, однако издание Evening Standard утверждает, что главный тренер Антонио Конте в любом случае постарается приобрести нападающего мирового уровня — независимо от судьбы Косты.



Сообщается, что целью номер один Конте является Альваро Мората, чей переход в "Ювентус" он организовал в 2014 году, но с которым не успел поработать из-за того, что ушел в сборную Италии.



Мората не чувствует себя комфортно в "Реале", в этом сезоне Ла Лиги отметившись только шестью появлениями в стартовом составе. Однако серьезный интерес к Альваро также проявляют "Арсенал" и "Ювентус".



В этой ситуации серьезной альтернативой Морате может стать Лукаку, который выступает за "ирисок" с 2013 года — сперва на правах аренды из "Челси", а затем по постоянному трансферу, обошедшемуся мерсисайдскому клубу в 28 миллионов фунтов.



На протяжении всего своего пребывания на "Гудисон Парк" Ромелу твердит, что по-прежнему обладает амбициями выигрывать трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.



В этом сезоне 23-летний бельгиец продолжает доказывать свой высочайший уровень, а в минувший уикенд отметился покером против "Борнмута" и вырвался в лидеры бомбардирской гонки Премьер-Лиги с 16 голами, опередив в том числе и Косту.



По информации источника, всем вариантам ухода на повышение Лукаку предпочитает возвращение в "Челси". Ромелу чувствует, что оказался в лондонском клубе слишком рано и в слишком юном возрасте, но теперь готов вернуться зрелым игроком и осуществить свои мечты.



Будь то Мората или Лукаку, "Челси" в любом случае придется выложить крупную сумму денег. Например, прошлым летом "синие" предлагали за Альваро 60 млн. фунтов, но получили отказ. Тогда же лондонцы интересовались и доступностью Ромелу, однако озвученная "Эвертоном" сумма в 75 млн. фунтов их испугала. С тех пор цены в футболе только возросли.



