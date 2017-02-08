Лукаку заинтересован в возвращении в "Челси"
Бомбардир "Эвертона" Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в "Челси", который планирует укрепить позицию нападающего, независимо от судьбы Диего Косты.
Напомним, практически каждое трансферное окно Коста порывается покинуть "Стэмфорд Бридж". Прошлым летом игрок сборной Испании хотел вернуться в "Атлетико", а в январе жаждал принять роскошное предложение из Китая.
По слухам, после окончания этого сезона "синие", наконец, будут готовы отпустить Диего, однако издание Evening Standard утверждает, что главный тренер Антонио Конте в любом случае постарается приобрести нападающего мирового уровня — независимо от судьбы Косты.
Сообщается, что целью номер один Конте является Альваро Мората, чей переход в "Ювентус" он организовал в 2014 году, но с которым не успел поработать из-за того, что ушел в сборную Италии.
Мората не чувствует себя комфортно в "Реале", в этом сезоне Ла Лиги отметившись только шестью появлениями в стартовом составе. Однако серьезный интерес к Альваро также проявляют "Арсенал" и "Ювентус".
В этой ситуации серьезной альтернативой Морате может стать Лукаку, который выступает за "ирисок" с 2013 года — сперва на правах аренды из "Челси", а затем по постоянному трансферу, обошедшемуся мерсисайдскому клубу в 28 миллионов фунтов.
На протяжении всего своего пребывания на "Гудисон Парк" Ромелу твердит, что по-прежнему обладает амбициями выигрывать трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.
В этом сезоне 23-летний бельгиец продолжает доказывать свой высочайший уровень, а в минувший уикенд отметился покером против "Борнмута" и вырвался в лидеры бомбардирской гонки Премьер-Лиги с 16 голами, опередив в том числе и Косту.
По информации источника, всем вариантам ухода на повышение Лукаку предпочитает возвращение в "Челси". Ромелу чувствует, что оказался в лондонском клубе слишком рано и в слишком юном возрасте, но теперь готов вернуться зрелым игроком и осуществить свои мечты.
Будь то Мората или Лукаку, "Челси" в любом случае придется выложить крупную сумму денег. Например, прошлым летом "синие" предлагали за Альваро 60 млн. фунтов, но получили отказ. Тогда же лондонцы интересовались и доступностью Ромелу, однако озвученная "Эвертоном" сумма в 75 млн. фунтов их испугала. С тех пор цены в футболе только возросли.
08.02.2017 06:00
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Последние комментарии:
В идеале, для большого взрыва пуканов у болел ЛФК, должен быть следующий расклад:
1. Челси чемпик и путевка в ЛЧ
2. Тоттенхэм и путевка в ЛЧ
3. МС и путевка в ЛЧ
4. Арсенал и путевка в ЛЧ
5. МЮ победа в ЛЕ и путевка в ЛЧ
6. ЛФК
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Возможно я ошибаюсь , но мне кажется летом Коста даст интервью что он профессионал и отработает свой контракт до конца качественно ни смотря ни на что , а псевдоболелы Челси и хейтеры говнора которые сейчас его хают будут наяривать на него так что у всех юзеров фапли потекут мониторы
(ответить)
Если Дрогба вернется в структуру клуба , Лукака однозначно ин , тут даже к бабке не ходи
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Толковый нап, но нaxyй не нужен
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Лучше уж им взять Муссу Дембеле из Селтика . Ведь Морату Зидан не отпустит . Потому что Бенз не молодеет , а Альваро прилично забивает для редкой игровой практики . А Лукаку хз как себя проявит . Ему нужно гарантированное место в старте , как и любоу другому бельгийцу
(ответить)
Почему в МЮ на 6 месте без ЛЧ идут Погба рекордный трансфер, Ибра один из лучших напов мира, Мхитарян лучший ассистент Бундеслиги.
А в Ливарполь с ЛЧ никто не идет?
(ответить)
Sup everyone
6 24 45
(ответить)
Поняли что не потянут Гризмана вот и взялись за Деревокаку
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Тогда Коста стоит все 100
(ответить)
Ну, Лукаку к и любой игрок рвется топ клуб - Челси, но вот, вопрос в том, что заинтересован ли в нем Челси.
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