"Кристал Пэлас" отменил поездку в Дубай

После шокирующего поражения от "Сандерленда" (0:4) в минувшие выходные "Кристал Пэлас" отказался от поездки в солнечный Дубай, которая была запланирована на следующую неделю.

Напомним, что в прошлую субботу "орлы" потерпели унизительное поражение от конкурентов в борьбе за выживание в Премьер-Лиге, еще до перерыва пропустив четыре безответных мяча. Исправить ситуацию во втором тайме "Пэлас" не удалось.



Сразу после матча публика "Селхерст Парк" попыталась выместить свой гнев на футболистах: один особой бойкий фанат даже прорвался на поле, чтобы поговорить с капитаном "орлов" Дамьеном Дилэйни.



Как сообщает Sky Sports, председатель клуба Стив Пэриш тоже не стеснялся в выражениях, когда устраивал игрокам серьезную взбучку в раздевалке. В знак наказания боссы "Кристал Пэлас" отменили запланированную на следующую неделю поездку в Дубай.



Идея с кратковременным отпуском принадлежала главному тренеру "орлов" Сэму Эллардайсу, который с успехом использовал этот прием во всех своих предыдущих клубах. Чтобы не злить болельщиков, от задумки тренера пришлось отказаться.