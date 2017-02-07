ПСЖ заинтересовался Агуэро, но Санчеса по-прежнему хочет больше

Серхио Агуэро и Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес остается трансферной целью номер один ПСЖ на грядущее лето, однако чемпионы Франции готовы рассмотреть и вариант с бомбардиром "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

После двух матчей кряду, что Агуэро начинал на лавке, в прессе поползли слухи о возможном уходе аргентинца с "Этихад". Серхио публично выразил неуверенность в своем будущем, позволив клубу самостоятельно принять решение в конце сезона.

Одновременно поговаривают, что летом "горожане" собираются возобновить интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерику Обамеянгу, и такого рода трансфер может открыть Агуэро дорогу из Манчестера.

Как утверждает Daily Mirror, на ситуацию вокруг Серхио обратил внимание ПСЖ, но лишь в качестве запасного варианта — приоритетом парижан остается Санчес, который никак не продлит свой истекающий в 2018 году контракт с "Арсеналом".

На приобретении Алексиса настаивает спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт, который является большим фанатом чилийской звезды. В Париже уверены, что смогут заинтересовать Санчеса как в плане финансов, так и в плане спортивных амбиций.


Метки Агуэро, Арсенал, Манчестер Сити, ПСЖ, Санчес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2017 21:00

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  1. sullivan 07.02.2017 21:41 # sullivan
    Чет орнул с заголовка. Патамушта у Санчиизза симпатичнее я бальник!

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  2. shera27 07.02.2017 21:32 # shera27
    санчес и агуэро это сила, особенно в дуэте

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  3. dimon70 07.02.2017 21:06 # dimon70
    двое из ларца-одинаковы с лица

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