ПСЖ заинтересовался Агуэро, но Санчеса по-прежнему хочет больше

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес остается трансферной целью номер один ПСЖ на грядущее лето, однако чемпионы Франции готовы рассмотреть и вариант с бомбардиром "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

После двух матчей кряду, что Агуэро начинал на лавке, в прессе поползли слухи о возможном уходе аргентинца с "Этихад". Серхио публично выразил неуверенность в своем будущем, позволив клубу самостоятельно принять решение в конце сезона.



Одновременно поговаривают, что летом "горожане" собираются возобновить интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерику Обамеянгу, и такого рода трансфер может открыть Агуэро дорогу из Манчестера.



Как утверждает Daily Mirror, на ситуацию вокруг Серхио обратил внимание ПСЖ, но лишь в качестве запасного варианта — приоритетом парижан остается Санчес, который никак не продлит свой истекающий в 2018 году контракт с "Арсеналом".



На приобретении Алексиса настаивает спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт, который является большим фанатом чилийской звезды. В Париже уверены, что смогут заинтересовать Санчеса как в плане финансов, так и в плане спортивных амбиций.