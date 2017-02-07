Янссен может покинуть "Тоттенхэм" в конце сезона

Винсент Янссен Нападающий Винсент Янссен может покинуть "Тоттенхэм" после всего одного сезона. В услугах игрока сборной Голландии заинтересованы "Вольфсбург" и "Галатасарай".

Прошлым летом "шпоры" заплатили АЗ почти 18 миллионов фунтов за Янссена, однако в Англии Винсент совершенно не демонстрирует свой бомбардирский талант, как он это делал на родине.

Достаточно сказать, что 22-летний голландец до сих пор не отличился с открытой игры за "Тоттенхэм", отметившись лишь пятью реализованными пенальти. Янссен даже снискал славу "нового Роберто Сольдадо" среди фанатов.

Как сообщает Evening Standard, английская карьера Янссена может бесславно прерваться в конце сезона. Интерес к Винсенту существовал еще в январе, однако тренер "шпор" Маурисио Почеттино не пожелал отказываться от единственного чистого дублера Харри Кейна.

Но летом "Тоттенхэм" вполне будет готов рассмотреть предложения насчет Янссена, сыгравшего 26 матчей за лондонский клуб с учетом всех соревнований. "Вольфсбург" и "Галатасарай" могут стать главными претендентами на Винсента.


Метки Вольфсбург, Галатасарай, Тоттенхэм, Янссен

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 334

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 07.02.2017 20:08 # j-silver
    Спихните его в лвпл, там вся команда таких

    (ответить)

  2. dautov 07.02.2017 20:07 # dautov
    Почему то кажется что может заиграть, просто уверенности не хватает. .. или в схеме дело... так не плохой нап, в Арсенал его)))) хуле может стрельнет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: