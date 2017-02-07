Янссен может покинуть "Тоттенхэм" в конце сезона

Нападающий Винсент Янссен может покинуть "Тоттенхэм" после всего одного сезона. В услугах игрока сборной Голландии заинтересованы "Вольфсбург" и "Галатасарай".

Прошлым летом "шпоры" заплатили АЗ почти 18 миллионов фунтов за Янссена, однако в Англии Винсент совершенно не демонстрирует свой бомбардирский талант, как он это делал на родине.



Достаточно сказать, что 22-летний голландец до сих пор не отличился с открытой игры за "Тоттенхэм", отметившись лишь пятью реализованными пенальти. Янссен даже снискал славу "нового Роберто Сольдадо" среди фанатов.



Как сообщает Evening Standard, английская карьера Янссена может бесславно прерваться в конце сезона. Интерес к Винсенту существовал еще в январе, однако тренер "шпор" Маурисио Почеттино не пожелал отказываться от единственного чистого дублера Харри Кейна.



Но летом "Тоттенхэм" вполне будет готов рассмотреть предложения насчет Янссена, сыгравшего 26 матчей за лондонский клуб с учетом всех соревнований. "Вольфсбург" и "Галатасарай" могут стать главными претендентами на Винсента.