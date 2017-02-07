Хаманн считает, что новый шестилетний контракт для Клоппа был ошибкой
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн предположил, что мерсисайдский клуб, возможно, допустил ошибку, предложив своему главному тренеру Юргену Клоппу новый шестилетний контракт прошлым летом.
Возглавив "красных" в октябре 2015, Клопп поставил команде яркий атакующий футбол и поучаствовал в финалах Кубка Лиги и Лиги Европы — правда, оба финала "Ливерпуль" проиграл. Тем не менее, руководство клуба высоко оценило работу Юргена и летом наградило его новой долгосрочной сделкой.
Этот сезон "Ливерпуль" тоже начал вполне оптимистично, но после смены календарного года угодил в глубокий кризис и опустился уже на пятое место в Премьер-Лиге. Хаманн считает, что в целом его соотечественник работает не сильно успешнее своего предшественника Брендана Роджерса и не понимает спешку клуба с новым контрактом.
"Я нахожу это странным (новый контракт), если взглянуть на чистые факты. Юрген Клопп пришел и изменил восприятие внутри города и футбольного клуба. Он наделил их смыслом, и эффект от его прихода был значительным. Но если взглянуть на чистые факты, то я не думаю, что они стали набирать гораздо больше очков за матч среднем".
"Ты добрался до двух финалов, ты проиграл два финала. Я же думаю, они должны были и могли выигрывать оба — особенно второй, против "Севильи" (в Лиге Европы). Это придало бы им огромный импульс и обеспечило бы путевку в Лигу Чемпионов".
"Вероятно, решение о продлении контракта еще на четыре года они приняли своим сердцем, а не головой. Строчка про шесть лет в контракте не обеспечивает тебе стабильность, но стабильность можно получить благодаря хорошей работе на трансферном рынке".
"В последние годы команда всегда давала сбой в решающие моменты, и при Клоппе это не изменилось. Я не уверен, сможет ли Клопп исправить это с имеющимся составом, или ему нужен другой, но что-то должно измениться, потому что в последние годы команда была недостаточно хороша", — цитирует Хаманна ESPN.
07.02.2017 19:00
Просмотров: 1921
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ублюдки дело в игроках а не в Клоппе , в Ливере кроме Лалланы Стариджа и и Коутинье не вижу стабильных хороших игроков. Даже Хендерсон один матч показывает хорошую игру а две матчи не очень
(ответить)
Ливер единственная команда которое все болеют и любят хотя болеют за другую команду.
(ответить)
У Ливера молодой состав у них все еще в переди. Удачи ливеру. Не надо забыт про первий сезон Клоппа которое он довел Ливера в финале двух кубков. Удачи Клоппу не забудте про великих побед клопа 4-1 когда обиграл Реала
(ответить)
Дитиар,может,и прав.а может и наоборот.время покажет,6 лет пролетит быстро
(ответить)
Ваще не по братски этот немец ведет себя.(
(ответить)
Да, колбасные знатные лохи каэш, четко под развод попали. Скоро неустоечку выкатят клопптопу за расторжение контракта.
(ответить)
через пару лет Ливер станет топом, а про Хаммана уже все забыли, решил напомнить о себе середнячок
(ответить)
Гер Клопп накажет, и начнётся месиво с петухов ))) скриньте
(ответить)
https://twitter.com/SkySportsNewsHQ/status
/828920379431337984/photo/1
стата Бро и Клоппа
кто из них кто ...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий