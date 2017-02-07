"Саутгемптон" выиграл борьбу за Касереса

"Саутгемптон" выиграл борьбу за бывшего центрального защитника "Ювентуса" Мартина Касереса и надеется заключить сделку в ближайшие дни.

Напомним, Касерес находится без клуба с прошлого лета, когда он попрощался с чемпионами Серии А. А свой последний официальный матч Мартин и вовсе сыграл год назад, когда он надорвал ахилл.



Лишь накануне стало известно, что 29-летний уругваец прибыл в Англию и собирается провести переговоры с рядом клубов Премьер-Лиги. Среди претендентов на Мартина назывались "Кристал Пэлас" и "Сандерленд".



Однако The Guardian утверждает, что "святые" опередили своих конкурентов в борьбе за Касереса. Более того, Мартин уже прошел медицинское обследование на "Сент Мэри". Со дня на день опытный защитник получит разрешение на работу и подпишет контракт.



Намерение "Саутгемптона" подписать Касереса обусловлено тем, что в январе "святые" продали в "Вест Хэм" своего капитана Жозе Фонте и потеряли с травмой Виргила Ван Дейка. Следствием этого стали шесть поражений в семи последних матчах Премьер-Лиги.