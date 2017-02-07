Льоренте: "Было сложно перейти в "Челси" в январе"

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте признал, что вероятность его перехода в "Челси" в зимнее трансферное окно действительно существовала.

Как известно, в январе "синие" не потратили ни пенни на усиление своего состава — даже несмотря на продажу Оскара, Джона Оби Микела и Бранислава Ивновича. Тем не менее, главный тренер Антонио Конте неоднократно говорил, что его клуб работает на трансферном рынке.



Одним из потенциальных новичков "Челси" в январе был Льоренте, бывший подопечный Конте по "Ювентусу". Возможно, 31-летний испанец и не отказался бы от шанса примерить чемпионскую медаль в конце сезона, однако ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Суонси" не пожелал подписывать себе смертный приговор и сделал все возможное, чтобы сохранить Фернандо.



"Я уже знаю Конте по "Ювентусу". Но когда у тебя появляется вариант, чтобы уйти из команды, за которую ты регулярно играешь, то зимой это всегда сложно осуществить. Это нормально, что они ("лебеди") не пошли на сделку".



"Я полностью сосредоточен на команде и жажду помочь нам избежать вылета. Я доволен несколькими последними матчами, потому что нам удалось подняться со дна таблицы. Это будет очень тяжелая борьба, но мы надеемся подняться еще выше. Матч против "Лестера" в следующее воскресенье будет подобен финалу", — цитирует Льоренте Daily Mail.