Президент "Атлетико" не верит, что "Челси" продаст Косту

Президент "Атлетико" Энрике Сересо не верит, что "Челси" продаст нападающего Диего Косту – ни в Китай, ни в мадридский клуб.

За две недели до закрытия зимнего трансферного окна Коста рассорился с главным тренером "синих" Антонио Конте. По слухам, причиной конфликта было желание Диего отправиться на заработки в Китай.



Вернувшись в стартовый состав "Челси", испанец поспешил опровергнуть эту информацию, однако пресса продолжает муссировать тему предстоящего отъезда Диего в Китае, где им интересуется местный клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".



В любом случае Сересо не верит, что лидеры Премьер-Лиги согласятся отпустить игрока, забившего уже 15 голов в этом сезоне.



"Прошло достаточно много времени с тех пор, как я последний раз разговаривал с Диего. Он выступает за великолепный клуб, и, несмотря на предположения прессы, я не думаю, что "Челси" позволит ему уйти в Китай".



"Да, я был бы рад его возвращению в "Атлетико", но провернуть сделку будет нелегко. Он представляет серьезный клуб, команду, которая с большой долей вероятности выиграет Премьер-Лигу. Обычно большие клубы не отпускают своих лучших игроков", - цитирует Сересо ESPN.