Раньери не грозит увольнение из "Лестера"

Тайские владельцы "Лестера" выразили поддержку главному тренеру Клаудио Раньери на фоне слухов о возможном увольнении итальянца.

Выиграв чемпионский титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, "лисы" столкнулись с мрачной перспективой немедленного понижения в классе. После поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:3) команду Раньери отделяет всего одно очко от зоны вылета в Чемпионшип.



Неудачные результаты и недовольство, зреющее в раздевалке "Лестера", привело к предположению о скором уходе Клаудио из клуба. Более того, именно Раньери называется фаворитом букмекером на следующее увольнение в Премьер-Лиге.



В сложившейся ситуации тайские владельцы "Лестера" посчитали нужным выразить поддержку 65-летнему тренеру, заверив Раньери, что его работа по-прежнему находится в безопасности.



По информации The Telegraph, в руководстве клуба рассчитывают, что именно Клаудио спасет сезон для "лис", которым в ближайшие дни предстоит переигровка 1/16 финала Кубка Англии с "Дерби" и матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".