Раньери не грозит увольнение из "Лестера"
Тайские владельцы "Лестера" выразили поддержку главному тренеру Клаудио Раньери на фоне слухов о возможном увольнении итальянца.
Выиграв чемпионский титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, "лисы" столкнулись с мрачной перспективой немедленного понижения в классе. После поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:3) команду Раньери отделяет всего одно очко от зоны вылета в Чемпионшип.
Неудачные результаты и недовольство, зреющее в раздевалке "Лестера", привело к предположению о скором уходе Клаудио из клуба. Более того, именно Раньери называется фаворитом букмекером на следующее увольнение в Премьер-Лиге.
В сложившейся ситуации тайские владельцы "Лестера" посчитали нужным выразить поддержку 65-летнему тренеру, заверив Раньери, что его работа по-прежнему находится в безопасности.
По информации The Telegraph, в руководстве клуба рассчитывают, что именно Клаудио спасет сезон для "лис", которым в ближайшие дни предстоит переигровка 1/16 финала Кубка Англии с "Дерби" и матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".
07.02.2017 15:00
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да это всё спекуляции сми
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Да за чемпионство с этой деревней ему пожизненный контракт должны были дать!
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а вот хрен вам!
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