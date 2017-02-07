"Лион" созрел для продажи Лакасетта
"Лион", наконец, готов продать нападающего Александра Лакасетта, спрос на которого по-прежнему имеется в Премьер-Лиге.
Напомним, что прошлым летом французский клуб отказался продавать 25-летнего Лакасетта в "Арсенал". "Канониры" предлагали за нападающего чуть меньше 30 миллионов фунтов, но "Лион" потребовал большего.
На прошлой неделе Александр, наконец, нарушил молчание, объявив о своем желании покинуть Лигу 1 предстоящим летом. По словам Лакасетта, "для него наступило время сменить обстановку".
Реакция президента "Лиона" Жан-Мишель Оляса не заставила себя долго ждать: французский клуб отпустит своего лучшего бомбардира за рубеж, но только если получит выгодные условия сделки.
"Если "Барселона" или "Манчестер Юнайтед" сделают предложение, соизмеримое стоимости Александра, мы не будем стоять у него на пути. Он хочет выступать за великий клуб, а "Лион" в свою очередь не возражает. Мы прекрасно понимаем его мотивы", - сообщил Оляс France Football.
07.02.2017 14:00
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Пеликанам норм напа надо, но никогда им не интересовались
В итоге в какой Шанхай уедет
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Середняк.
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В Ливерпуле бы хорошо смотрелся
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Бачуайи и 10 миллионов. Очень достойное предложение
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удачи
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