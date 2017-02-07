"Лион" созрел для продажи Лакасетта

Александр Лакасетт "Лион", наконец, готов продать нападающего Александра Лакасетта, спрос на которого по-прежнему имеется в Премьер-Лиге.

Напомним, что прошлым летом французский клуб отказался продавать 25-летнего Лакасетта в "Арсенал". "Канониры" предлагали за нападающего чуть меньше 30 миллионов фунтов, но "Лион" потребовал большего.

На прошлой неделе Александр, наконец, нарушил молчание, объявив о своем желании покинуть Лигу 1 предстоящим летом. По словам Лакасетта, "для него наступило время сменить обстановку".

Реакция президента "Лиона" Жан-Мишель Оляса не заставила себя долго ждать: французский клуб отпустит своего лучшего бомбардира за рубеж, но только если получит выгодные условия сделки.

"Если "Барселона" или "Манчестер Юнайтед" сделают предложение, соизмеримое стоимости Александра, мы не будем стоять у него на пути. Он хочет выступать за великий клуб, а "Лион" в свою очередь не возражает. Мы прекрасно понимаем его мотивы", - сообщил Оляс France Football.



Метки Лакасетт, Лион

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1939

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aktan 07.02.2017 15:00 # aktan
    Арсен по ходу сезона еще не раз пожалеет об этом, даже при нынешней форме Жиру.

    (ответить)

  2. mata-hazard 07.02.2017 14:46 # mata-hazard
    Желание МЮ - Гризман, реальность Лаказет.

    (ответить)

  3. red-devil-4ever 07.02.2017 14:18 # red-devil-4ever
    Пеликанам норм напа надо, но никогда им не интересовались
    В итоге в какой Шанхай уедет

    (ответить)

  4. reeker 07.02.2017 14:14 # reeker
    Середняк.

    (ответить)

  5. sullivan 07.02.2017 14:07 # sullivan
    В Ливерпуле бы хорошо смотрелся

    (ответить)

  6. j-silver 07.02.2017 14:04 # j-silver
    Бачуайи и 10 миллионов. Очень достойное предложение

    (ответить)

  7. mancunia-planet 07.02.2017 14:00 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: