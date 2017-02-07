Конте недоволен игрой Канте в атаке
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полузащитник Нголо Канте может прибавить в созидании.
На прошлой неделе Канте провел выдающийся матч против "Ливерпуля", 16 раз отобрав мяч у игроков соперника. Спустя несколько дней Нголо остановил креативных лидеров "Арсенала", что вылилось в уверенную победу "синих" 3:1.
Тем не менее, у Конте остаются претензии к 25-летнему французу. Главного тренера "синих" не устраивает, что Нголо почти не берет игру на себя, а пасует исключительно поперек поля.
"Канте – выдающийся футболист, но ему нужно прибавить в созидании. Как правило, первый пас он совершает поперек, хотя должен использовать вертикальные передачи".
"Он отличный парень, который всегда помогает товарищам по команде и вообще стал отличной покупкой. Да, он часто устает к тому моменту, когда добирается до чужой штрафной, но он еще молод и у него есть время прибавить", - цитирует Конте Evening Standard.
07.02.2017 13:00
Просмотров: 1412
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Батшуваи 33 млн. фунтов??? ахахааа...
(ответить)
в след матче гол Канте, ставлю десятку
(ответить)
Ничего вы не понимаете. Просто конте не хочет чтобы француз перегорел, от излишней похвалы, не расслаблялся а только прогрессировал!
(ответить)
Так это канте еще плохо играет чтоли??? Что же тогда будет со всеми соперниками, когда он заиграет во всю силу? Чемпик то точно можно будет не начинать, там и по лч тогда вопрос в целесообразности набрякнет
(ответить)
В том году бы момент, когда Гвардиола кричал на Видаля, что тот долго разворачивался, чтобы дать пас вперёд. Да и вообще у него всё должно было быть вертикально. Вспомнилось это, когда Канте в матче с Арсеналом на чужой половине поля достаточно открытый отдал мяч назад Луизу, хотя там осада на ворота была. И тут как по свистку речь Конте об этом. Да ладно уж, скажи спасибо он не делает обрезы, как это делал Микел и не отдаёт мяч любому челику >80 кг, как это делал Рамирес.
(ответить)
нормально так затраллел де хею
(ответить)
Что-то много Челси за последние пару дней.Админ,фапл и так от Челси полыхает,пощади местных даунов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий