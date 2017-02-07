Конте недоволен игрой Канте в атаке

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полузащитник Нголо Канте может прибавить в созидании.

На прошлой неделе Канте провел выдающийся матч против "Ливерпуля", 16 раз отобрав мяч у игроков соперника. Спустя несколько дней Нголо остановил креативных лидеров "Арсенала", что вылилось в уверенную победу "синих" 3:1.



Тем не менее, у Конте остаются претензии к 25-летнему французу. Главного тренера "синих" не устраивает, что Нголо почти не берет игру на себя, а пасует исключительно поперек поля.



"Канте – выдающийся футболист, но ему нужно прибавить в созидании. Как правило, первый пас он совершает поперек, хотя должен использовать вертикальные передачи".



"Он отличный парень, который всегда помогает товарищам по команде и вообще стал отличной покупкой. Да, он часто устает к тому моменту, когда добирается до чужой штрафной, но он еще молод и у него есть время прибавить", - цитирует Конте Evening Standard.