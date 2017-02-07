Конте недоволен игрой Канте в атаке

Антонио Конте и Нголо Канте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что полузащитник Нголо Канте может прибавить в созидании.

На прошлой неделе Канте провел выдающийся матч против "Ливерпуля", 16 раз отобрав мяч у игроков соперника. Спустя несколько дней Нголо остановил креативных лидеров "Арсенала", что вылилось в уверенную победу "синих" 3:1.

Тем не менее, у Конте остаются претензии к 25-летнему французу. Главного тренера "синих" не устраивает, что Нголо почти не берет игру на себя, а пасует исключительно поперек поля.

"Канте – выдающийся футболист, но ему нужно прибавить в созидании. Как правило, первый пас он совершает поперек, хотя должен использовать вертикальные передачи".

"Он отличный парень, который всегда помогает товарищам по команде и вообще стал отличной покупкой. Да, он часто устает к тому моменту, когда добирается до чужой штрафной, но он еще молод и у него есть время прибавить", - цитирует Конте Evening Standard.



Метки Канте, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 07.02.2017 13:50 # mancunia-planet
    Батшуваи 33 млн. фунтов??? ахахааа...

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  2. lancerlancer1 07.02.2017 13:49 # lancerlancer1
    в след матче гол Канте, ставлю десятку

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  3. sullivan 07.02.2017 13:32 # sullivan
    Ничего вы не понимаете. Просто конте не хочет чтобы француз перегорел, от излишней похвалы, не расслаблялся а только прогрессировал!

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  4. j-silver 07.02.2017 13:25 # j-silver
    Так это канте еще плохо играет чтоли??? Что же тогда будет со всеми соперниками, когда он заиграет во всю силу? Чемпик то точно можно будет не начинать, там и по лч тогда вопрос в целесообразности набрякнет

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  5. ganinilyha 07.02.2017 13:06 # ganinilyha
    В том году бы момент, когда Гвардиола кричал на Видаля, что тот долго разворачивался, чтобы дать пас вперёд. Да и вообще у него всё должно было быть вертикально. Вспомнилось это, когда Канте в матче с Арсеналом на чужой половине поля достаточно открытый отдал мяч назад Луизу, хотя там осада на ворота была. И тут как по свистку речь Конте об этом. Да ладно уж, скажи спасибо он не делает обрезы, как это делал Микел и не отдаёт мяч любому челику >80 кг, как это делал Рамирес.

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  6. largo-winch 07.02.2017 13:04 # largo-winch
    нормально так затраллел де хею

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  7. reeker 07.02.2017 13:04 # reeker
    Что-то много Челси за последние пару дней.Админ,фапл и так от Челси полыхает,пощади местных даунов.

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