Терри мечтает тренировать в паре с Лэмпардом
Капитан "Челси" Джон Терри надеется составить тренерский дуэт со своим бывшим одноклубником и тоже легендой "синих" Фрэнком Лэмпардом.
На прошлой неделе 38-летний Лэмпард объявил о завершении игровой карьеры, намекнув, что не прощается с футболом и попробует себя на тренерском поприще. Аналогичные мысли в последнее время посещают и Терри.
По словам Джона, он хотел бы составить тренерский дуэт со своим бывшим одноклубником, а в обозримом будущем даже возглавить "Челси".
"Он был ключевой фигурой в раздевалке, одного его присутствия на тренировочном поле хватало, чтобы убедиться в этом. Я был капитаном все это время и могу вас заверить, что без Фрэнка мы бы не смогли добиться того, чего добились как команда".
"Прямо сейчас Антонио Конте проделывает невероятную работу в клубе, игроки показывают превосходный футбол, а команде просто нравится играть под его руководством. Но, конечно, мы с Фрэнком мечтаем однажды возглавить "Челси", - цитирует Терри Daily Mirror.
07.02.2017 12:00
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Последние комментарии:
Только теперь Лэмпард главным должен быть.
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Грустно,но их время ушло.
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"Он был ключевой фигурой в раздевалке"
понятно.
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на фотке 2 типичных глиномеса перед еблей.
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Только не как гугз, начать можно и с чемпионшипа!
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через лет 5-10 ждем)
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топари xyле....
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Батшуваи 33 млн. фунтов??? ахахааа...
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Ублюдок хочет стать тренером Челси?
Очень рад. Опусти пенсию ниже спама...
Лэмпса только не трогай своими грязными руками.
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Мечтай в одну руку, сри в другую...
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Тренировать жену Лэмпарда
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