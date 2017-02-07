Терри мечтает тренировать в паре с Лэмпардом

Капитан "Челси" Джон Терри надеется составить тренерский дуэт со своим бывшим одноклубником и тоже легендой "синих" Фрэнком Лэмпардом.

На прошлой неделе 38-летний Лэмпард объявил о завершении игровой карьеры, намекнув, что не прощается с футболом и попробует себя на тренерском поприще. Аналогичные мысли в последнее время посещают и Терри.



По словам Джона, он хотел бы составить тренерский дуэт со своим бывшим одноклубником, а в обозримом будущем даже возглавить "Челси".



"Он был ключевой фигурой в раздевалке, одного его присутствия на тренировочном поле хватало, чтобы убедиться в этом. Я был капитаном все это время и могу вас заверить, что без Фрэнка мы бы не смогли добиться того, чего добились как команда".



"Прямо сейчас Антонио Конте проделывает невероятную работу в клубе, игроки показывают превосходный футбол, а команде просто нравится играть под его руководством. Но, конечно, мы с Фрэнком мечтаем однажды возглавить "Челси", - цитирует Терри Daily Mirror.