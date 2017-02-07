Терри мечтает тренировать в паре с Лэмпардом

Джон Терри и Фрэнк Лэмпард Капитан "Челси" Джон Терри надеется составить тренерский дуэт со своим бывшим одноклубником и тоже легендой "синих" Фрэнком Лэмпардом.

На прошлой неделе 38-летний Лэмпард объявил о завершении игровой карьеры, намекнув, что не прощается с футболом и попробует себя на тренерском поприще. Аналогичные мысли в последнее время посещают и Терри.

По словам Джона, он хотел бы составить тренерский дуэт со своим бывшим одноклубником, а в обозримом будущем даже возглавить "Челси".

"Он был ключевой фигурой в раздевалке, одного его присутствия на тренировочном поле хватало, чтобы убедиться в этом. Я был капитаном все это время и могу вас заверить, что без Фрэнка мы бы не смогли добиться того, чего добились как команда".

"Прямо сейчас Антонио Конте проделывает невероятную работу в клубе, игроки показывают превосходный футбол, а команде просто нравится играть под его руководством. Но, конечно, мы с Фрэнком мечтаем однажды возглавить "Челси", - цитирует Терри Daily Mirror.


Метки Лэмпард, Терри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1125

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  1. ganinilyha 07.02.2017 13:07 # ganinilyha
    Только теперь Лэмпард главным должен быть.

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  2. leonardo91 07.02.2017 12:58 # leonardo91
    Грустно,но их время ушло.

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  3. largo-winch 07.02.2017 12:52 # largo-winch
    "Он был ключевой фигурой в раздевалке"

    понятно.

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  4. jack-4poker 07.02.2017 12:49 # jack-4poker
    на фотке 2 типичных глиномеса перед еблей.

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  5. karnivool 07.02.2017 12:36 # karnivool
    Только не как гугз, начать можно и с чемпионшипа!

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  6. luckymen 07.02.2017 12:21 # luckymen
    через лет 5-10 ждем)

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  7. chelsealondon 07.02.2017 12:17 # chelsealondon
    топари xyле....

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  8. mancunia-planet 07.02.2017 12:13 # mancunia-planet
    Батшуваи 33 млн. фунтов??? ахахааа...

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  9. scouser2005 07.02.2017 12:12 # scouser2005
    Ублюдок хочет стать тренером Челси?
    Очень рад. Опусти пенсию ниже спама...

    Лэмпса только не трогай своими грязными руками.

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  10. anti-skvozer 07.02.2017 12:04 # anti-skvozer
    Мечтай в одну руку, сри в другую...

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  11. dragonishka 07.02.2017 12:04 # dragonishka
    Тренировать жену Лэмпарда

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