Харри Кейн жаждет победы над "Ливерпулем"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда полна желания лишить "Ливерпуль" последних шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги.

В преддверии воскресного выезда на "Энфилд" "шпоры" имеют четыре очка преимущества над командой Юргена Клоппа, выигравшей всего один матч из 10 последних с учетом всех соревнований. Кейн надеется, что в предстоящий уикенд "Ливерпуль" окончательно попрощается со статусом преследователя "Челси".

"Это важный матч для нас. Мы хотим увеличить свое преимущество над "Ливерпулем", и если мы обыграем их в следующий уикенд, то оторвемся от них уже на семь очков".

"Мы хотим, чтобы так и было. Мы хотим догнать "Челси", а для этого важно оставаться как можно выше в таблице. Если мы сможем наращивать преимущество над командами позади нас, это будет важной вещью".

"Все в наших руках. Мы не знаем, насколько возможно догнать "Челси". Мы лишь можем выигрывать собственные матчи. Надеюсь, они потеряют ряд очков здесь и там", — цитирует Кейна Daily Mail.


Метки Кейн, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. aktan 07.02.2017 11:15 # aktan
    Учитывая сколько очков ливер потерял в матчах с аутсайдерами, шпорам они не имеют права проиграть.

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  2. j-silver 07.02.2017 11:11 # j-silver
    Все ливерпуль, тобi пiзда

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  3. largo-winch 07.02.2017 11:10 # largo-winch
    удачи!

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  4. mutruefan1989 07.02.2017 11:06 # mutruefan1989
    Скатают результативную ничейку, скриньте.

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  5. dimon70 07.02.2017 11:02 # dimon70
    глупец,не знает статистику нашей команды.мы кладём с пробором на команды из топ-7 и сливаем остальным.где там у нас куры сидят?насест номер 2.вывод очевиден

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  6. sullivan 07.02.2017 11:00 # sullivan
    На петухов можно хату грузить

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