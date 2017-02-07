Харри Кейн жаждет победы над "Ливерпулем"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда полна желания лишить "Ливерпуль" последних шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги.

В преддверии воскресного выезда на "Энфилд" "шпоры" имеют четыре очка преимущества над командой Юргена Клоппа, выигравшей всего один матч из 10 последних с учетом всех соревнований. Кейн надеется, что в предстоящий уикенд "Ливерпуль" окончательно попрощается со статусом преследователя "Челси".



"Это важный матч для нас. Мы хотим увеличить свое преимущество над "Ливерпулем", и если мы обыграем их в следующий уикенд, то оторвемся от них уже на семь очков".



"Мы хотим, чтобы так и было. Мы хотим догнать "Челси", а для этого важно оставаться как можно выше в таблице. Если мы сможем наращивать преимущество над командами позади нас, это будет важной вещью".



"Все в наших руках. Мы не знаем, насколько возможно догнать "Челси". Мы лишь можем выигрывать собственные матчи. Надеюсь, они потеряют ряд очков здесь и там", — цитирует Кейна Daily Mail.