У Косьелни остались вопросы насчет выбора Венгером состава на матч с "Челси"
Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни намекнул на свое несогласие с составом, что главный тренер Арсен Венгер выбрал на проигранный матч Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу.
Поражение 3:1 на "Стэмфорд Бридж" оставило "канониров" уже в 12 очках позади лидера и фактически лишило их последних шансов поспорить за чемпионский титул.
Как признался после матча 31-летний Косьелни, у него остались вопросы к Венгеру, почему тот предпочел одних игроков другим.
"Думаю, мы сыграли, предпочтя некоторых игроков другим, и я думаю, мы должны были больше действовать как команда, у нас было пространство для этого. Соперник доставлял нам много проблем контратаками".
"Теперь нам будет сложно. Математически еще ничего не кончено, но мы знаем, что очень усложнили себе жизнь. Нам нужно вернуться к своему уровню игры, паса, движения", — приводит слова Косьелни Daily Mirror.
07.02.2017 10:00
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Последние комментарии:
Видимо даже уже игроки сдают.
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вопросы остались.и место тоже
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у Баварии сейчас проблемы при Анчи. Арсеналу зашкварно будет проигрывать
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о каком уровне игры он говорит? Арсенал, как раз таки на своем уровне играет. Вообще я бы Коса на матч не ставил, он постоянно в матчах с Челси то привозит, то еще че) Азар вообще шута из него делает не первый раз)
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заменит ли венгерыча?
Математически еще ничего не кончено
походу такой же!
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Фу Арсенал так скатился ужас. Раньше хоть игра команды нравилась, был задор, скорости. Были личности в составе. А сейчас на эти потуги смотреть даже тошно
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Косельны точно не родственник Кличко ?
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Жиру в старт офк
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Просто набор букв какой-то
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