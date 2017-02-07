У Косьелни остались вопросы насчет выбора Венгером состава на матч с "Челси"

Лоран Косьелни и Диего Коста Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни намекнул на свое несогласие с составом, что главный тренер Арсен Венгер выбрал на проигранный матч Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу.

Поражение 3:1 на "Стэмфорд Бридж" оставило "канониров" уже в 12 очках позади лидера и фактически лишило их последних шансов поспорить за чемпионский титул.

Как признался после матча 31-летний Косьелни, у него остались вопросы к Венгеру, почему тот предпочел одних игроков другим.

"Думаю, мы сыграли, предпочтя некоторых игроков другим, и я думаю, мы должны были больше действовать как команда, у нас было пространство для этого. Соперник доставлял нам много проблем контратаками".

"Теперь нам будет сложно. Математически еще ничего не кончено, но мы знаем, что очень усложнили себе жизнь. Нам нужно вернуться к своему уровню игры, паса, движения", — приводит слова Косьелни Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, Косьелни, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2017 10:00

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  1. aktan 07.02.2017 11:13 # aktan
    Видимо даже уже игроки сдают.

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  2. dimon70 07.02.2017 11:04 # dimon70
    вопросы остались.и место тоже

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  3. largo-winch 07.02.2017 10:26 # largo-winch
    у Баварии сейчас проблемы при Анчи. Арсеналу зашкварно будет проигрывать

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  4. johnny1905 07.02.2017 10:16 # johnny1905
    о каком уровне игры он говорит? Арсенал, как раз таки на своем уровне играет. Вообще я бы Коса на матч не ставил, он постоянно в матчах с Челси то привозит, то еще че) Азар вообще шута из него делает не первый раз)

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  5. karnivool 07.02.2017 10:11 # karnivool
    заменит ли венгерыча?
    Математически еще ничего не кончено
    походу такой же!

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  6. sullivan 07.02.2017 10:05 # sullivan
    Фу Арсенал так скатился ужас. Раньше хоть игра команды нравилась, был задор, скорости. Были личности в составе. А сейчас на эти потуги смотреть даже тошно

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  7. bluebload 07.02.2017 10:04 # bluebload
    Косельны точно не родственник Кличко ?

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  8. moneymaker 07.02.2017 10:04 # moneymaker
    Жиру в старт офк

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  9. bluebload 07.02.2017 10:04 # bluebload
    Просто набор букв какой-то

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