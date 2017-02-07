У Косьелни остались вопросы насчет выбора Венгером состава на матч с "Челси"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни намекнул на свое несогласие с составом, что главный тренер Арсен Венгер выбрал на проигранный матч Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу.

Поражение 3:1 на "Стэмфорд Бридж" оставило "канониров" уже в 12 очках позади лидера и фактически лишило их последних шансов поспорить за чемпионский титул.



Как признался после матча 31-летний Косьелни, у него остались вопросы к Венгеру, почему тот предпочел одних игроков другим.



"Думаю, мы сыграли, предпочтя некоторых игроков другим, и я думаю, мы должны были больше действовать как команда, у нас было пространство для этого. Соперник доставлял нам много проблем контратаками".



"Теперь нам будет сложно. Математически еще ничего не кончено, но мы знаем, что очень усложнили себе жизнь. Нам нужно вернуться к своему уровню игры, паса, движения", — приводит слова Косьелни Daily Mirror.