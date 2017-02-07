"Арсенал" не интересовался Дракслером в январе

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер рассказал, что "Арсенал" не претендовал на него в прошлом месяце, когда он сменил "Вольфсбург" на ПСЖ.

Фанаты лондонского клуба с грустью встретили известие о переходе игрока сборной Германии в ПСЖ, ведь Дракслер на протяжении нескольких лет вызывал интерес со стороны Арсена Венгера, который, по слухам, собирался сделать из Юлиана "нового Робина Ван Перси".



Однако этой зимой "Арсенал" так и не попытался воспрепятствовать переезду Дракслера в Париж. Как признается 23-летний полузащитник, интерес Венгера остался в прошлом.



"Я провел хорошие годы в Германии, но мне хотелось попробовать нечто другое. По этой причине я решил отправиться в ПСЖ. В "Вольфсбурге" сменились директора и тренер. Я хорошо с ними ладил, но мы решили, что будет лучше, если я уйду".



"Я прислушался к своему сердцу и выбрал ПСЖ, потому что они играют в стиле, который подходит мне лучше всего. Но у меня были и другие варианты. Что касается "Арсенала", то они находились в контакте со мной два или три последних года, но этой зимой я не общался с ними", — сообщил Дракслер Telefoot.