"Арсенал" не интересовался Дракслером в январе

Юлиан Дракслер Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер рассказал, что "Арсенал" не претендовал на него в прошлом месяце, когда он сменил "Вольфсбург" на ПСЖ.

Фанаты лондонского клуба с грустью встретили известие о переходе игрока сборной Германии в ПСЖ, ведь Дракслер на протяжении нескольких лет вызывал интерес со стороны Арсена Венгера, который, по слухам, собирался сделать из Юлиана "нового Робина Ван Перси".

Однако этой зимой "Арсенал" так и не попытался воспрепятствовать переезду Дракслера в Париж. Как признается 23-летний полузащитник, интерес Венгера остался в прошлом.

"Я провел хорошие годы в Германии, но мне хотелось попробовать нечто другое. По этой причине я решил отправиться в ПСЖ. В "Вольфсбурге" сменились директора и тренер. Я хорошо с ними ладил, но мы решили, что будет лучше, если я уйду".

"Я прислушался к своему сердцу и выбрал ПСЖ, потому что они играют в стиле, который подходит мне лучше всего. Но у меня были и другие варианты. Что касается "Арсенала", то они находились в контакте со мной два или три последних года, но этой зимой я не общался с ними", — сообщил Дракслер Telefoot.


Метки Арсенал, Дракслер, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2017 09:00

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  1. samir 07.02.2017 10:38 # samir
    Ноунейм какой-то

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  2. sullivan 07.02.2017 10:07 # sullivan
    Да никто из топ игроков туда уже не пойдет. Разве что джака какой нибудь. Смешно читать что гг хотят купить таких игроков как Ройс, Гризманн. Просто у-ха-ха

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  3. stepan-jam-boss 07.02.2017 09:12 # stepan-jam-boss
    Впрочем, ничего нового.

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  4. aktan 07.02.2017 09:04 # aktan
    Через пару тройку лет Венгер напишет что мог его купить.

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  5. chelsea88 07.02.2017 09:03 # chelsea88
    лолкек чебурек. Снова пописали на ггунеров.

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