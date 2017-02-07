Конте рассказал, как превратил "Челси" из "гадкого утенка" в "лебедя"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сравнил преображение своей команды в этом сезоне с превращением "гадкого утенка" в "лебедя".

В минувший уикенд "синие" в ярком стиле победили "Арсенал" со счетом 3:1 и увеличили свой отрыв во главе Премьер-Лиги над ближайшим преследователем до девяти очков.



Этих успехов "Челси" добился, играя по схеме 3-4-3, на которую Конте перешел после поражения от все того же "Арсенала" в сентябре (3:0). С тех пор "синие" выиграли 16 из 18 своих матчей в Премьер-Лиге.



Как признается итальянский специалист, поначалу ему не нравилось, каким образом команда добивается побед, однако он продолжал "слепо верить" в свои методы.



"Я обладаю слепой верой в то, что делаю. Мы выиграли три первых матча, но мне не нравилась игра. То было деликатное время, но не драматичное".



"Если взглянуть на прошлый сезон, когда "Челси" обладал практически теми же игроками, то невозможно немедленно превратиться из гадкого утенка в лебедя. В конце концов мы обрели баланс. Помогла слепая вера в мои идеи. Я принял ряд сильных решений", — сообщил Конте Sky Sport Italia.



Одним из упомянутых "сильных решений" могло стать решение Конте в отношении своего лучшего бомбардира Диего Косты, который после ссоры на тренировочном поле был отстранен от матча с "Лестером" в прошлом месяце. Как признается Антонио, у него действительно были проблемы с испанцем.



"Я был очень четок с ним и даже повысил свой голос, однако игрок понял. Теперь все превосходно", — пояснил Конте.



Также Антонио выразил несогласие с мнением, что титул уже в кармане у "Челси" .



"Мне очень помогает опыт игрока. Я выигрывал Лигу Чемпионов, но также проигрывал другие финалы, и это сделало меня более целеустремленным в плане побед".



"Пока нельзя говорить о титуле — еще многое может произойти. Достаточно посмотреть, какие проблемы "Челси" испытывал на старте сезона, и как затем все изменилось. Мы должны сохранять спокойствие", — добавил Конте.