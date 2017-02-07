Ибрагимович: "Я пока не достиг своей цели по количеству голов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что у него есть персональная цель по количеству голов в этом сезоне, но он не будет ее называть.

Огорчив в минувшее воскресенье "Лестер" (0:3), Ибрагимович довел количество голов в своем дебютном английском сезоне до 20 с учетом всех соревнований. Кроме того, теперь Златан — самый возрастной игрок из числа тех, кому удавалось отличиться 15 раз в рамках Премьер-Лиги в течение одной кампании.



Однако 35-летний швед, забивший 44 гола за ПСЖ в прошлом сезоне, не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает стремиться к персональной цели.



"Я по-прежнему забиваю, а партнеры по команде мне очень в этом помогают. Знаю, многие люди говорили, что я не забью и 20 голов, однако я не обращаю на это внимания".



"Для меня важнее всего помогать своей команде добиваться побед и показывать хорошую игру, а дальше будет видно. У нас еще остается несколько матчей, поэтому я надеюсь, что забью еще".



"У меня в голове есть цель, но я не раскрою ее! Я еще не достиг ее. Я так поступаю каждый год, и в этом нет ничего нового для меня. Я продолжаю приносить пользу. Я забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Моя статистика так же хороша, как и в предыдущие годы!"



Меня мотивирует все: все мои цели, все критики, атмосфера Премьер-Лиги и желание привлечь дополнительный интерес к Премьер-Лиге. Да, я в порядке", — сообщил Ибрагимович MUTV.