Советник Гризманна считает переход в МЮ "идеальным коммерческим сценарием"

Советник нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна заявил, что переход в "Манчестер Юнайтед" стал бы "идеальным коммерческим сценарием" для его клиента.

Английская пресса уверена, что "красные дьяволы" уже достигли принципиальной договоренности с Гризманном относительно его переезда на "Олд Траффорд" грядущим летом. Сообщалось, что Антуан согласовал условия контракта и выбрал себе легендарный 7-й номер.



От "Атлетико" в данном случае ничего не зависит, потому что действующее соглашение 25-летнего игрока сборной Франции с испанским клубом содержит пункт о фиксированных отступных в размере 86 миллионов фунтов.



Тем временем, Себастьян Белленконтр, отвечающий за имиджевые права Гризманна, выразил одобрение предполагаемым планам своего клиента.



"Когда я читаю статьи о его гипотетическом трансфере в "Манчестер Юнайтед", то думаю, что это было бы идеальным коммерческим сценарием. Он играл бы за бывший клуб Бекхэма, своего идола, под тем же легендарным номером на спине".



"Если отвлечься от спортивной составляющей, то интересным вариантом на внутрефранцузском уровне был бы ПСЖ, однако он (Гризманн) уже избрал для себя траекторию международного масштаба", — сообщил Белленконтр.