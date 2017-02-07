Советник Гризманна считает переход в МЮ "идеальным коммерческим сценарием"
Советник нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна заявил, что переход в "Манчестер Юнайтед" стал бы "идеальным коммерческим сценарием" для его клиента.
Английская пресса уверена, что "красные дьяволы" уже достигли принципиальной договоренности с Гризманном относительно его переезда на "Олд Траффорд" грядущим летом. Сообщалось, что Антуан согласовал условия контракта и выбрал себе легендарный 7-й номер.
От "Атлетико" в данном случае ничего не зависит, потому что действующее соглашение 25-летнего игрока сборной Франции с испанским клубом содержит пункт о фиксированных отступных в размере 86 миллионов фунтов.
Тем временем, Себастьян Белленконтр, отвечающий за имиджевые права Гризманна, выразил одобрение предполагаемым планам своего клиента.
"Когда я читаю статьи о его гипотетическом трансфере в "Манчестер Юнайтед", то думаю, что это было бы идеальным коммерческим сценарием. Он играл бы за бывший клуб Бекхэма, своего идола, под тем же легендарным номером на спине".
"Если отвлечься от спортивной составляющей, то интересным вариантом на внутрефранцузском уровне был бы ПСЖ, однако он (Гризманн) уже избрал для себя траекторию международного масштаба", — сообщил Белленконтр.
07.02.2017 06:00
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Епанный стыд. Развели топов и лахов
(ответить)
Я предрекаю чемпик у МЮ в следующем сезоне. Уже сейчас, идя на 6-м месте, команда обозначила цель в будущем. У МЮ абсолютно лучшая полузащита в лиге. Теперь о нападении. С приходом Гризманна Моур будет свободен в выборе: хочешь играй в 2 форварда, хочешь в три. Есть желание- играй с ложной девяткой. Не хочешь- выставляй одного Ибру, а Антуанн поддержит с фланга.
Так что изучайте схемы, вникайте в расстановки и пишите сюда, чтобы не глотать от пенсов, колббасников, покерят и птицефермеров.
(ответить)
Шоу наврядли купим. Лучше Монтойю/Хедиру и Иско. и если останутся деньги тогда и будем брать фланговых пзщ. А так у нас и Суарес на флангах и Коут и Стерлинг. +есть Ассаиди/Сусо и Альберто. Можно и Айба наигрывать на фланге.
Источник: http://fapl.ru/posts/30331/?c=1#c4805009
хедиру, иско!111))))))))
(ответить)
Запомните этого глиномеса посоны
sisyazavr
Челси пора выходить на уровень Реала и Барселоны, в течение 5 сезонов с Конте и постоянными точечными усилениями это выглядит очень возможным.. И нельзя не учитывать лучшую молодежь за последние 10 лет
Источник: http://fapl.ru/posts/53013/?c=1
(ответить)
http://fapl.ru/posts/30331/
кто-бы сомневался
(ответить)
Тряси мешковину!
(ответить)
а пенсы то чо горят?
(ответить)
Уже даже последний фанат МЮ сидя дервянном срубе где-то в сердце тайги и вытирая рукой свое пьянное рыло, не сомневается в переходе Гризмана в МЮ.
Скоро и отец и мать и собака и кошка Гризмана будут высказываться по этому поводу. Одно огорчает. Нищеброды из Атлетико настолько тупые что установили такую низкую клаусулу что не получится побить трансферный рекорд. А МЮ не Челси чтобы переплачивать по клаусуле, это путь идиотов покупающих Кант всяких.
(ответить)
Сколько там уже топеров или будущих легенд было со времён Фергюсона?
Фалькао, ДиМария, Депай уже покинули клуб (в статусе легенд конечно). На очереди Шоу, Дармиан, не-приехавший-на-заработки немец, Марсяль. Погба играющий на уровне Вилшера лучших времён, но он хоть на футболках трансфер отбил (с).
Вот и Гризманн подоспёт, утешая влажные мечты глориков о бывшем величии клуба. Ну может в 4-у запихнёт и утешит Степана в его ауле.
(ответить)
Скорей бы этот топарь перешел в МЮ. Смогут потягаться с Челси. Да к тому же, не хотелось бы чтобы Степа вскрылся, из-за того, что Гризманн не перешел в МЮ, хоть он и армяшка, но все же человек.
(ответить)
Я думаю, что следующий сезон можно не начинать...
Игра в обороне почти налажена...
Контратакующую модель игроки скоро усвоят на ура.
У нас самая высокая и физически крепкая команда, второй этаж принадлежит нам. Менталитет победителей уже начинает чувствоваться. Есть уверенность, есть стиль, есть стремления...
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!
(ответить)
Тупые скамеры, считающие что игроков тянит к ним в клуб их история. Никому нах не нужна их липовая история, МЮ превратился в клуб, где идут зарабатывать, а не создавать историю...пись на вас в общем.
(ответить)
Гризману в таком же объеме комм доходы помимо МЮ сможет генерить только Реал и отчасти Барселона, если же еще запатентует жест и его будут печатать на футболках, то с этого тоже будет копейка капать....надеюсь выберет МЮ, интересно будет глянуть на него в апл
(ответить)
Уже даже последний фанат Челси сидя в юрте где-то в сердце степи и вытирая рукой задницу, не сомневается в переходе Гризмана в МЮ.
Скоро и отец и мать и собака и кошка Гризмана будут высказываться по этому поводу. Одно огорчает. Нищеброды из Атлетико настолько тупые что установили такую низкую клаусулу что не получится побить трансферный рекорд. А МЮ не Челси чтобы переплачивать по клаусуле, это путь идиотов покупающих Кант всяких.
(ответить)
Доброе утро фапел!
5 Ливерпуль 24 46
(ответить)
Доброе утро народ!
6 24 45
(ответить)
Интересно когда ливарпульские прозреют и увидят, что в клуб с амбициями топовые игроки мира готовы прийти без всякой ЛЧ и без всяких оправданий. Пусть даже он на 6 месте.
(ответить)
Мешки позорные.
(ответить)
Гризман это конечно же хорошо, на данный момент для любого клуба, но я бы не раздумывая променял бы этот трансфер на Икарди, топарик жуткий.
(ответить)
1. МЮ - Руни
2. Челси - Эссьен
3. Ливерпуль - Торрес
4. Арсенал - Анри
5. Тотенхем - Бербатов
6. Эвертон - Ховард
(ответить)
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