Мартиаль опроверг слухи о свои планах покинуть "Юнайтед"

Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль опроверг слухи о том, что он собирается покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

В минувший уикенд издание Daily Mirror сообщило, что игрок сборной Франции огорчен недоверием со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и чувствует, что тот подталкивает его к уходу из клуба. Утверждалось, что Антони может продолжить карьеру в ПСЖ.

Воскресный матч Премьер-Лиги против "Лестера" 21-летний Мартиаль провел на лавке, так и не появившись на замену, что лишь подстегнуло слухи о разногласиях Антони с Моуриньо.

Зашкаливающий уровень спекуляций заставил француза в понедельник днем обратиться к своим подписчикам в Твиттере и заверить в преданности "красным дьяволам".

"Не слушайте газет, это неправда. Спасибо. Вперед, "Юнайтед"!" — написал Мартиаль.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2017 00:05

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  1. verh 07.02.2017 00:23 # verh
    Весь спортивный русскоязычный мир называет фамилию игрока правильно "Марсиаль" но только упоротый МИХАЙЛО у которого в голове видимо большая дыра переводит транскриптом.
    Миша астронавт, тебе на заметку, пиши:
    Моуриньхо
    Херрера
    Де Геа
    Люк Схов
    Рооней
    Фернандинхо
    Махрез
    Хари Кане
    Коуртоис
    Хазард
    Кокуелин
    ну и себя не забудь именовать "МихаЖло"

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  2. mancunia-planet 07.02.2017 00:15 # mancunia-planet
    Вперёд, Юнайтед!!!

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  3. sullivan 07.02.2017 00:07 # sullivan
    Очередной Габриэль Жезус

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