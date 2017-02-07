Мартиаль опроверг слухи о свои планах покинуть "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль опроверг слухи о том, что он собирается покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

В минувший уикенд издание Daily Mirror сообщило, что игрок сборной Франции огорчен недоверием со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и чувствует, что тот подталкивает его к уходу из клуба. Утверждалось, что Антони может продолжить карьеру в ПСЖ.



Воскресный матч Премьер-Лиги против "Лестера" 21-летний Мартиаль провел на лавке, так и не появившись на замену, что лишь подстегнуло слухи о разногласиях Антони с Моуриньо.



Зашкаливающий уровень спекуляций заставил француза в понедельник днем обратиться к своим подписчикам в Твиттере и заверить в преданности "красным дьяволам".



"Не слушайте газет, это неправда. Спасибо. Вперед, "Юнайтед"!" — написал Мартиаль.