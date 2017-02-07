Мартиаль опроверг слухи о свои планах покинуть "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль опроверг слухи о том, что он собирается покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.
В минувший уикенд издание Daily Mirror сообщило, что игрок сборной Франции огорчен недоверием со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и чувствует, что тот подталкивает его к уходу из клуба. Утверждалось, что Антони может продолжить карьеру в ПСЖ.
Воскресный матч Премьер-Лиги против "Лестера" 21-летний Мартиаль провел на лавке, так и не появившись на замену, что лишь подстегнуло слухи о разногласиях Антони с Моуриньо.
Зашкаливающий уровень спекуляций заставил француза в понедельник днем обратиться к своим подписчикам в Твиттере и заверить в преданности "красным дьяволам".
"Не слушайте газет, это неправда. Спасибо. Вперед, "Юнайтед"!" — написал Мартиаль.
07.02.2017 00:05
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Весь спортивный русскоязычный мир называет фамилию игрока правильно "Марсиаль" но только упоротый МИХАЙЛО у которого в голове видимо большая дыра переводит транскриптом.
Миша астронавт, тебе на заметку, пиши:
Моуриньхо
Херрера
Де Геа
Люк Схов
Рооней
Фернандинхо
Махрез
Хари Кане
Коуртоис
Хазард
Кокуелин
ну и себя не забудь именовать "МихаЖло"
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Вперёд, Юнайтед!!!
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Очередной Габриэль Жезус
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