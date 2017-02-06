"Реал" видит в Льорисе альтернативу Куртуа

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис вошел в шорт-лист "Реала", ведущего поиски нового основного голкипера.

Как известно, Королевский клуб задумывается о приобретении голкипера мирового уровня еще с лета 2015, когда "Реалу" не хватило считанных минут, чтобы уложиться в дедлайн и оформить приобретение Давида Де Хеа у "Манчестер Юнайтед".



Как утверждает The Telegraph, грядущим летом "Реал" возобновит попытки по приглашению большой звезды на последней рубеж, а пока формирует шорт-лист кандидатов.



Сообщается, что во главе этого списка находится первый номер "Челси" Тибо Куртуа, который проводит великолепный сезон и, вероятно, во второй раз за три последних года станет чемпионом Премьер-Лиги.



Однако "Реалу" будет чрезвычайно трудно переманить экс-голкипера "Атлетико", который недавно заявил, что еще никогда не был так счастлив на "Стэмфорд Бридж". Вдобавок "Челси" собирается предложить Куртуа новый контракт.



Поэтому "Реал" вынужден задумываться об альтернативных вариантах, и одним из таких может стать Льорис. Победители Лиги Чемпионов считают, что осуществить трансфер 30-летнего француза будет проще и дешевле, несмотря на его контракт со "шпорами" до 2022 года года.



В данный момент Уго зарабатывает в "Тоттенхэме" только 100 тысяч фунтов в неделю, и "Реал" будет готов как минимум удвоить его зарплату.