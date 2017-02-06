Андре Марринер рассудит финал Кубка Лиги

Андре Марринер 46-летний рефери Андре Марринер получил назначение на финальный матч Кубка Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном".

Напомним, в двухматчевом противостоянии на стадии 1/2 финала "красные дьяволы" разобрались с "Халлом", а "святые" неожиданно превзошли "Ливерпуль". Таким образом, теперь "Юнайтед" и "Саутгемптон" встретятся на "Уэмбли" 26 февраля.

А рассудит этот ответственный матч уроженец Бирмингема Марринер, который работает на уровне Премьер-Лиги с 2004 года, а с 2009 является арбитром ФИФА. Резервным рефери выступит Кевин Френд.

Добавим, ранее в своей карьере Марринеру довелось работать на финале юношеского Кубка Англии, на матче за Суперкубок Англии, на финале плей-офф Чемпионшипа и на финале Кубка Англии. Также в этом сезоне Андре стал свидетелем победы "Ливерпуля" над "Лидсом" в четвертьфинале Кубка Лиги.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Марринер, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 639

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  1. dimon70 06.02.2017 21:37 # dimon70
    честный судья и почти без ошибок

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  2. luckymen 06.02.2017 21:24 # luckymen
    у мю всегда финалы с всякими середняками

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  3. muaxaxaxa 06.02.2017 21:15 # muaxaxaxa
    Где все?

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  4. barstreetboy 06.02.2017 21:15 # barstreetboy
    Первый

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