Андре Марринер рассудит финал Кубка Лиги
46-летний рефери Андре Марринер получил назначение на финальный матч Кубка Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном".
Напомним, в двухматчевом противостоянии на стадии 1/2 финала "красные дьяволы" разобрались с "Халлом", а "святые" неожиданно превзошли "Ливерпуль". Таким образом, теперь "Юнайтед" и "Саутгемптон" встретятся на "Уэмбли" 26 февраля.
А рассудит этот ответственный матч уроженец Бирмингема Марринер, который работает на уровне Премьер-Лиги с 2004 года, а с 2009 является арбитром ФИФА. Резервным рефери выступит Кевин Френд.
Добавим, ранее в своей карьере Марринеру довелось работать на финале юношеского Кубка Англии, на матче за Суперкубок Англии, на финале плей-офф Чемпионшипа и на финале Кубка Англии. Также в этом сезоне Андре стал свидетелем победы "Ливерпуля" над "Лидсом" в четвертьфинале Кубка Лиги.
06.02.2017 21:00
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Последние комментарии:
честный судья и почти без ошибок
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у мю всегда финалы с всякими середняками
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Где все?
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Первый
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