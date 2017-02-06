Азар напоминает Мартинесу Месси

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил вингера "Челси" Эдена Азара со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" Азар пополнил свою голевую копилку, забив уже 10-й мяч в этом сезоне. Предшествовал этому событию впечатляющий проход Эдена, сбивший с толку сразу нескольких непутевых соперников.



По мнению Мартинеса, его подопечный обрел новое дыхание в текущем сезоне, а по своим игровым характеристикам напоминает звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.



"Эден делает совершенно уникальные вещи. То, как он ускоряется и замедляет движение, по-настоящему впечатляет. Он даже напоминает мне Месси! Немногие игроки могут так управлять ситуацией и загонять защитников в безвыигрышное положение".



"Больше всего меня поражает зрелость в игре Эдена. Ему 26, он находится в самом расцвете сил, а новая тактическая расстановка - что в сборной Бельгии, что в "Челси" - вдохнула в него новую жизнь".



"В прошлом сезоне соперники "Челси" знали, что делать с Азаром, ведь он почти всегда выходил на левом фланге и его было легче остановить один в один. Сейчас угнаться за ним гораздо сложнее", - приводит слова Мартинеса Sky Sports.