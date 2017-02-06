Азар напоминает Мартинесу Месси
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил вингера "Челси" Эдена Азара со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.
В субботнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" Азар пополнил свою голевую копилку, забив уже 10-й мяч в этом сезоне. Предшествовал этому событию впечатляющий проход Эдена, сбивший с толку сразу нескольких непутевых соперников.
По мнению Мартинеса, его подопечный обрел новое дыхание в текущем сезоне, а по своим игровым характеристикам напоминает звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Эден делает совершенно уникальные вещи. То, как он ускоряется и замедляет движение, по-настоящему впечатляет. Он даже напоминает мне Месси! Немногие игроки могут так управлять ситуацией и загонять защитников в безвыигрышное положение".
"Больше всего меня поражает зрелость в игре Эдена. Ему 26, он находится в самом расцвете сил, а новая тактическая расстановка - что в сборной Бельгии, что в "Челси" - вдохнула в него новую жизнь".
"В прошлом сезоне соперники "Челси" знали, что делать с Азаром, ведь он почти всегда выходил на левом фланге и его было легче остановить один в один. Сейчас угнаться за ним гораздо сложнее", - приводит слова Мартинеса Sky Sports.
06.02.2017 20:00
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Щас Астер потечет.
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да уж,напоминает.как в фильме "Близнецы",где Шварц и Деннни де Витто .
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возьмет награду лучшему молодому игроку, если вы понимаете о чем я
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Разница колоссальна. Не достись такого запредельного уровня. Гол в ворота реала в Лч, где с центра поля побежал к Касияльсу и гол в ворота Атл.Бильбао в 2015 году - вот это только Месси умеет. Азару лишь раз в 2-3 сезона такое посчастливится исполнить, если сильно повезет
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Ну забил он по круче , ведь он не только круто обыграл пол команды и забил как это делает сам Лионель, но еще и поборолся, выгрыз мяч буквально, в Англии Месси х(у)й забивал бы такие.
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Первый
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