Азар напоминает Мартинесу Месси

Эден Азар и Франсис Кокелен Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил вингера "Челси" Эдена Азара со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" Азар пополнил свою голевую копилку, забив уже 10-й мяч в этом сезоне. Предшествовал этому событию впечатляющий проход Эдена, сбивший с толку сразу нескольких непутевых соперников.

По мнению Мартинеса, его подопечный обрел новое дыхание в текущем сезоне, а по своим игровым характеристикам напоминает звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Эден делает совершенно уникальные вещи. То, как он ускоряется и замедляет движение, по-настоящему впечатляет. Он даже напоминает мне Месси! Немногие игроки могут так управлять ситуацией и загонять защитников в безвыигрышное положение".

"Больше всего меня поражает зрелость в игре Эдена. Ему 26, он находится в самом расцвете сил, а новая тактическая расстановка - что в сборной Бельгии, что в "Челси" - вдохнула в него новую жизнь".

"В прошлом сезоне соперники "Челси" знали, что делать с Азаром, ведь он почти всегда выходил на левом фланге и его было легче остановить один в один. Сейчас угнаться за ним гораздо сложнее", - приводит слова Мартинеса Sky Sports.



Метки Азар, Мартинес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.02.2017 20:00

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  1. stepan-jam-boss 06.02.2017 20:32 # stepan-jam-boss
    Щас Астер потечет.

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  2. dimon70 06.02.2017 20:19 # dimon70
    да уж,напоминает.как в фильме "Близнецы",где Шварц и Деннни де Витто .

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  3. abilkha-93 06.02.2017 20:18 # abilkha-93
    возьмет награду лучшему молодому игроку, если вы понимаете о чем я

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  4. staryi-eblan 06.02.2017 20:10 # staryi-eblan
    Разница колоссальна. Не достись такого запредельного уровня. Гол в ворота реала в Лч, где с центра поля побежал к Касияльсу и гол в ворота Атл.Бильбао в 2015 году - вот это только Месси умеет. Азару лишь раз в 2-3 сезона такое посчастливится исполнить, если сильно повезет

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  5. cristean2 06.02.2017 20:04 # cristean2
    Ну забил он по круче , ведь он не только круто обыграл пол команды и забил как это делает сам Лионель, но еще и поборолся, выгрыз мяч буквально, в Англии Месси х(у)й забивал бы такие.

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  6. barstreetboy 06.02.2017 20:02 # barstreetboy
    Первый

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