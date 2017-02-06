Бывший защитник "Ювентуса" Мартин Касерес направляется в Англию на переговоры с клубами Премьер-Лиги.

Игрок сборной Уругвая находится без клуба еще с прошлого лета, когда он расстался с "Ювентусом". Статус свободного агента позволяет Мартину найти новое пристанище вне сроков трансферного окна.



Как сообщает Sky Sports, среди претендентов на 29-летнего Касереса числятся аутсайдеры Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" и "Сандерленд", а также "Саутгемптон", который в январе продал Жозе Фонте и потерял с травмой Виргила Ван Дейка.



Добавим, что на прошлой неделе Касерес прошел медицинское обследование в "Милане", но не договорился по личному контракту. А немногим ранее Мартине провалил медобследование в "Трабзонспоре".