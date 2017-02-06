Клопп взял вину на себя за отсутствие усиления в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп взял на себя вину за отсутствие приобретений в зимнее трансферное окно.

После смены календарного года "красные" угодили в глубокий кризис, который до сих пор не могут преодолеть, опустившись уже на пятое место в Премьер-Лиги. В этой связи фанаты предъявляют претензии к Клоппу из-за того, что он не использовал зимнее трансферное окно для укрепления состава своей команды.



Юрген принимает эту критику, но объясняет, что не нашел подходящих игроков, а от панических приобретений решил воздержаться.



"Очень важно никогда не винить кого-либо в своих собственных ошибках. Я это осознаю. Я не могу изменить мой ответ только потому, что мы сыграли плохой матч. Я не могу сказать: "Да, было бы великолепно, предоставь мне клуб возможности для усиления". У нас в клубе были возможности для этого, но мы не нашли правильных игроков. Мы никого не купили, потому что нужные игроки не были доступны".



"Мы пробовали различные варианты, но это не так, что у нас не было денег или вроде того. Я принимаю любую критику. Если вы скажете теперь "недостаточно игроков, недостаточно хорошие игроки", я приму это. Мы должны отреагировать на плохие результаты, но они не изменят мои ответы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.