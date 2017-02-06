Раньери уверен, что сохраняет поддержку игроков

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери не сомневается, что сохраняет поддержку игроков и их полное доверие.

На днях в прессе всплыла информация, что футболисты "Лестера" недовольны тактическими экспериментами Раньери в этом сезоне, а после поражения от "Манчестер Юнайтед" именно Клаудио стал главным претендентом на следующую тренерскую отставку в Премьер-Лиге.



Тем не менее, итальянец уверен, что сохраняет поддержку игроков и в скором времени команда исправит положение, угрожающее им позорным вылетом в Чемпионшип.



"Я верю в своих игроков, а они верят в меня. Если футболисты недовольны мной, они могут смело обратиться к президенту клуба. Но, повторюсь, мы доверяем друг другу", - приводит слова Раньери Goal.