Азар верит, что Конте сделал лучше не только его, но и весь "Челси"

Эден Азар Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что он лично и вся команда стали лучше, нежели в чемпионском сезоне 2014/15 при Жозе Моуриньо.

В упомянутом Эденом сезоне он был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, однако в следующей кампании у Азара случился необъяснимый и затяжной спад, преодолеть который он смог лишь после прихода на должность главного тренера Антонио Конте.

В этом сезоне 26-летний бельгиец снова сверкает, в минувшую субботу отметившись великолепным голом в ворота "Арсенала". Эден считает, что прибавил не только он сам, но и весь "Челси", уверенно идущий к титулу.

"Думаю, мы находимся в лучшей форме, как команда. Не только я. Два года назад я был в огне, как вы знаете. Но, возможно, в этом сезоне я смогу забить больше. У меня уже 10 голов. Два года назад я финишировал с 14. У нас впереди еще много матчей, поэтому посмотрим".

"В чем я стал лучше? Я прибавил в мышлении, в опыте. Думаю, я стал лучше, как игрок, я стал более совершенным игроком, нежели был прежде".

"Иногда в прошлом я по 20-30 минут не касался мяча в некоторых матчах. В эти же дни я стараюсь получать мяч, стараюсь совершать много касаний и играть в свой футбол на протяжении 90 минут".

"Когда меня много бьют, я по-настоящему чувствую себя в игре. Когда люди не касаются меня, это означает, что я не играю хорошо", — цитирует Азара The Independent.


Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 06.02.2017 16:50 # narcot
    >>Когда люди не касаются меня, это означает, что я не играю хорошо

    типичный пuдор

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  2. gidro-met 06.02.2017 16:35 # gidro-met
    как же преобразился в этом году Апл..смотреть Челси и МС с их тактически продуманной и вдохновенной игрой в атаке теперь просто загляденье. Ну и Тоттенхэм со своим физическим давлением завораживает порой. Мю и Арс же не рыба не мясо. Даже Эве с Ливерными со своими эмоциональными всплесками как-то попривлекательней будут.

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  3. sausage 06.02.2017 16:19 # sausage
    Хороший игрок, но крыса же галимая. Все эти интервью только подтверждают это.

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  4. ask 06.02.2017 16:09 # ask
    Гениальный игрок!

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  5. dota2 06.02.2017 16:06 # dota2
    Единственный топарь в АПЛ на данный момент.

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  6. mancunia-planet 06.02.2017 16:03 # mancunia-planet
    удачи

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