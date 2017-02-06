Азар верит, что Конте сделал лучше не только его, но и весь "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что он лично и вся команда стали лучше, нежели в чемпионском сезоне 2014/15 при Жозе Моуриньо.

В упомянутом Эденом сезоне он был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, однако в следующей кампании у Азара случился необъяснимый и затяжной спад, преодолеть который он смог лишь после прихода на должность главного тренера Антонио Конте.



В этом сезоне 26-летний бельгиец снова сверкает, в минувшую субботу отметившись великолепным голом в ворота "Арсенала". Эден считает, что прибавил не только он сам, но и весь "Челси", уверенно идущий к титулу.



"Думаю, мы находимся в лучшей форме, как команда. Не только я. Два года назад я был в огне, как вы знаете. Но, возможно, в этом сезоне я смогу забить больше. У меня уже 10 голов. Два года назад я финишировал с 14. У нас впереди еще много матчей, поэтому посмотрим".



"В чем я стал лучше? Я прибавил в мышлении, в опыте. Думаю, я стал лучше, как игрок, я стал более совершенным игроком, нежели был прежде".



"Иногда в прошлом я по 20-30 минут не касался мяча в некоторых матчах. В эти же дни я стараюсь получать мяч, стараюсь совершать много касаний и играть в свой футбол на протяжении 90 минут".



"Когда меня много бьют, я по-настоящему чувствую себя в игре. Когда люди не касаются меня, это означает, что я не играю хорошо", — цитирует Азара The Independent.