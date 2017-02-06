Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

В 24-м туре Премьер-Лиги интрига в борьбе за титул практически иссякла, зато на первый план, наряду с борьбой за выживание, вышла борьба за попадание в топ-4.





"Челси" вряд ли удастся остановить



Команда Антонио Конте была весьма осторожной в игре с "Ливерпулем", но уже в субботу дала понять, что ее уверенность в себе (как и общая форма) никак не пошатнулась. "Арсенал", разгромивший "синих" в первой части сезона, выглядел достойным противником "Челси" на протяжении каких-то 15 минут — после хозяева "Стэмфорд Бридж" вчистую доминировали над потенциальными конкурентами.



Конте не зря сказал перед игрой: сейчас его команда полностью отличается от той, что проигрывала "канонирам" в сентябре. После "синие" лишь дважды теряли очки, и сейчас их преимущество над вторым местом составляет девять пунктов. Даже если "Челси" и будет переживать определенный спад, маловероятно, что кому-либо из преследователей удастся им воспользоваться. Вероятно, для этого необходимо повторить рывок самих "синих", а он кажется абсолютно выдающимися. Уже сейчас осталось мало сомнений в том, что клуб из Западного Лондона вернет себе чемпионское звание после прошлогоднего провала.



"Арсеналу" остается бороться за четверку



Едва это стало сюрпризом или откровением, но по завершении прошлой недели "канониры" безвозвратно прошли точку, в которой они еще могли обманчиво обещать своим болельщикам борьбу за чемпионское звание. Для "Арсенала" ничего не изменилось: впереди потенциальный вылет из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала от мюнхенской "Баварии", а также привычная борьба за сохранение места в этом турнире.



Моменты давления остаются для "Арсенала" наиболее сложными. В неделю, когда им предоставлялся идеальный шанс для сокращения отставания от "Челси", команда Венгера утратила даже прежние позиции, потерпев два безоговорочных и бесхарактерных поражения от "Уотфорда" и самих лидеров. Символично, что за обеими играми менеджер "Арсенала" наблюдал с трибуны: Венгер честно говорит о психологических проблемах своих подопечных, но уже много лет не находит способа на них повлиять.



"Ливерпуль" находится в яме



Домашняя ничья с "Челси" давала повод для надежды. Команда Юргена Клоппа обыграть лучшую команду страны не смогла, но возвращение ключевых игроков и общее старание, свойственное "красным" в матчах с конкурентами, указывали путь к выздоровлению. Пока его не произошло: через четыре дня "Ливерпуль" проиграл "Халлу" и впервые за очень долгое время покинул первую четверку.



Наверное, "Халл" был не самым лучшим соперником в этой ситуации. После прихода Марку Силвы "тигры" преобразились, продав двух ведущих игроков, обновив состав и заиграв с несвойственной им прежде дисциплиной в защите. "Тигры" успели добыть несколько впечатляющих результатов, в числе которых была ничья на поле "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" команде Силве и вовсе удалось обыграть, использовав тот же стиль. Команда Клоппа при этом создала меньше моментов, чем "Юнайтед", а также позволила оппоненту дважды пробить свои ворота. При всех достоинствах аутсайдеров, осенний "Ливерпуль", наверняка, нес бы больше угрозы воротам Элдина Якуповича.



Не выиграв в этом году ни одного матча чемпионата, команда Клоппа так же может оказаться той, кто, наконец-таки, пропустит в первую пятерку невезучий "Манчестер Юнайтед". В субботу "красные" принимают дома "Тоттенхэм", и логичным ожиданием от этой встречи будет еще одна ничья, к которым приучили эти коллективы в последние два года.



У "Борнмута" есть основания для тревоги



Ромелу Лукаку, забивший четыре мяча в ворота "Борнмута", стал главным героем субботнего матча на "Гудисон Парк". Бельгиец забивал роскошные мячи, но тот факт, что соперник в принципе позволил поразить свои ворота шесть раз — причина для серьезной тревоги их менеджера Эдди Хау. Тем более что проблема уже давно симптоматична.



Для паники пока рановато, тем более что "Борнмут" создал достаточный задел, чтобы иметь преимущество в шесть очков перед зоной вылета. Тем не менее, всегда будучи играющей командой, "вишенки" в последнее время чересчур много позволяют играть соперникам. Два пропущенных мяча давно стали минимумом для команды Хау, которая теперь имеет худший (наравне с "Халлом") показатель в чемпионате — ворота "Борнмута" пробивали 47 раз. Прямо сейчас это причина для первой тревоги: при все достоинствах атаки, у команды с юга Англии недостаточно чистого класса, чтобы часто выигрывать перестрелки у своих оппонентов.



Эллардайс в недоумении



Можно было предположить, что стабилизация игра "Кристал Пэлас" займет у опытного Сэма Эллардайса чуть больше времени, чем тому бы хотелось. В конце концов, с Большим Сэмом всегда присутствует какое-то спокойствие — рано или поздно его коллектив обязательно прибавит в солидности и начнет регулярно собирать очки, не падая в провалы, свойственные прежнему наставнику.



Но в этот момент Эллардайс находится в легком недоумении. Похоже, ситуация с "Пэлас" удивляет даже его. Неделей ранее "орлы" одержали первую победу с новым менеджером, и Сэм вполне мог рассчитывать на закрепление успеха в домашней игре с "Сандерлендом", своим бывшим клубом и нынешним конкурентом. Эллардайс пританцовывал и обнимал клубного маскота перед началом встречи, но уже скоро был повергнут в шоковое состояние. "Черные коты" четырежды забили в ворота хозяев, полностью вскрыв никуда не исчезнувшие слабости в защите "Пэлас".



Ключевая проблема лондонской команды при этом очевидна еще со времен работы Алана Пардью — это неуверенность в себе. С "Борнмутом" все прошло по плану Эллардайса, но стоит "Пэлас" пропустить первыми, как футболисты напрочь отчаиваются в задуманном тренером. Главное, чтобы отчаяние не настигло Большого Сэма — не исключено, что на "Селхерст Парк" перед ним стоит задача сложнее прошлогодней.



Агуэро будет непросто вернуться в состав



Теперь никто не выражает претензий, видя Серхио Агуэро на скамейке запасных. Один из лучших игроков в истории "Манчестер Сити" оказался там во второй игре подряд, и во второй раз решение Хосепа Гвардиолы стало оправданным. 19-летний нападающий Габриэль Жезус был автором одного из мячей в игре с "Вест Хэмом" и стал главным героем домашней встречи против "Суонси". Бразилец открыл счет в первой половине встречи, а незадолго до финального свистка принес "Сити" сложную победу над аутсайдером.



Для Агуэро эта ситуация непривычная — никогда прежде он не имел серьезных конкурентов по позиции, и даже лучшие из них чаще выступали дополнением к Куну. Гвардирла говорит о том, что Жезус продолжит играть до тех пор, пока продолжает забивать. Агуэро, в свою очередь, не скрывает, что его будущее в "Сити" может быть под вопросом. Не будем забывать о том, что нынешний менеджер "горожан" ставил важность аргентинца под вопрос еще до того момента, как ему удалось заиграть невероятно талантливого Жезуса.



Раньери находится под угрозой увольнения



В это, с одной стороны, сложно поверить. Всего восемь месяцев назад Клаудио Раньери стал чемпионом Англии с "Лестером", добившись одного из самых невероятных достижений в истории британского футбола. По идее, сам этот факт должен был сделать итальянца неприкасаемым как в нынешней работе, так и в учебниках футбольной истории.



Со вторым сложностей, наверняка, и не возникнет, а вот в "Лестере" начинают сомневаться в опытном тренере. В воскресенье чемпионы потерпели еще одно безвольное поражение, на этот раз пропустив три безответных мяча от "Манчестер Юнайтед". Сейчас "лисы" имеют только одно очко преимущества перед зоной вылета, не забив в 2017 ни одного гола в играх Премьер-Лиги. Возможно, ничего не произойдет до матчей с "Севильей" в Лиге Чемпионов, но постепенно Раньери стал главным претендентом на следующее увольнение в Премьер-Лиге. Пугает владельцев не только борьба за выживание, но и неспособность итальянца повлиять на игру команды — попытки видоизменить "Лестер" были эпизодическими и не дали желаемого результата. Даже оставляя за скобками шатания в обороне, в игре с МЮ чемпионы Англии не показали главного — малейшего понимания того, как им строить свою игру на чужой половине поля.



Иван Громиков специально для FAPL.ru