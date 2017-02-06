Чалханоглу "надеется" на переход в "Челси"

Хакан Чалханоглу Полузащитник немецкого "Байера" Хакан Чалханоглу заявил, что следующим летом надеется перебраться в "Челси".

На днях 22-летний турок был дисквалифицирован ФИФА на четыре месяца за нарушение правил контракта. Тем не менее, даже такое суровое наказание не сказалось на внимании к Чалханоглу со стороны европейских грандов.

По слухам, главный тренер "Челси" Антонио Конте постарается заполучить Чалхана сразу после окончания сезона. Итальянец видит в Чалханоглу отличную замену для проданного в Китай плеймейкера Оскара.

Сам игрок, забивший 6 голов в текущем розыгрыше Бундеслиги, не скрывает своих надежд перейти в "Челси". Чалханоглу рассчитывает перебраться на "Стэмфорд Бридж" уже грядущим летом.

"В моих услугах заинтересованы сразу несколько клубов, но, даст Бог, я буду играть за "Челси" в следующем сезоне", - приводит слова Чалханоглу турецкое издание Fanatik.


Метки Байер, Чалханоглу, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.02.2017 14:00

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  1. ask 06.02.2017 14:19 # ask
    это кто?

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  2. j-silver 06.02.2017 14:10 # j-silver
    з якого переляху? це хто такий вообще? топ чи нi?

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  3. melwood-lfc 06.02.2017 14:04 # melwood-lfc
    топарь
    в ливер ег

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