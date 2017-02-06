Чалханоглу "надеется" на переход в "Челси"
Полузащитник немецкого "Байера" Хакан Чалханоглу заявил, что следующим летом надеется перебраться в "Челси".
На днях 22-летний турок был дисквалифицирован ФИФА на четыре месяца за нарушение правил контракта. Тем не менее, даже такое суровое наказание не сказалось на внимании к Чалханоглу со стороны европейских грандов.
По слухам, главный тренер "Челси" Антонио Конте постарается заполучить Чалхана сразу после окончания сезона. Итальянец видит в Чалханоглу отличную замену для проданного в Китай плеймейкера Оскара.
Сам игрок, забивший 6 голов в текущем розыгрыше Бундеслиги, не скрывает своих надежд перейти в "Челси". Чалханоглу рассчитывает перебраться на "Стэмфорд Бридж" уже грядущим летом.
"В моих услугах заинтересованы сразу несколько клубов, но, даст Бог, я буду играть за "Челси" в следующем сезоне", - приводит слова Чалханоглу турецкое издание Fanatik.
06.02.2017 14:00
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это кто?
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з якого переляху? це хто такий вообще? топ чи нi?
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топарь
в ливер ег
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