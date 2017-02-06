Гвардиола рад, что Жезус выбрал именно "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рад, что среди многочисленных предложений нападающий Габриэль Жезус сделал выбор в пользу "горожан".

19-летний бразилец блестяще дебютировал в Премьер-Лиге, забив уже три мяча в трех проведенных матчах. Накануне голевое чутье Жезуса позволило "Сити" одержать непростую победу над "Суонси" (2:1).



Прошлым летом "горожанам" пришлось выдержать серьезную конкуренцию, чтобы выиграть борьбу за Габриэля, и Гвардиола рад, что нападающий сделал выбор в пользу клуба с "Этихад".



"Мы были очень рады, когда он решил перейти именно к нам. На Габриэля претендовали множество сильных клубов по всей Европе, но мы счастливы, что он выбрал "Сити".



"Мы ожидали от него подобных свершений, потому что в свои 19 лет он уже является основным игроком сборной Бразилии, а добиться этого статуса очень непросто. Думаю, сейчас у него громадное желание показать свою лучшую игру и принести пользу клубу".



"Он делает много полезных вещей как с мячом, так и без мяча. У него отличное голевое чутье в штрафной, он может обмениваться передачами с Давидом Сильвой и Кевином (Де Брюйне). Он носится по полю все 90 минут и даже побеждает в верховых единоборствах. Мы очень рады за него", - цитирует Гвардиолу ESPN.