Гвардиола рад, что Жезус выбрал именно "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рад, что среди многочисленных предложений нападающий Габриэль Жезус сделал выбор в пользу "горожан".
19-летний бразилец блестяще дебютировал в Премьер-Лиге, забив уже три мяча в трех проведенных матчах. Накануне голевое чутье Жезуса позволило "Сити" одержать непростую победу над "Суонси" (2:1).
Прошлым летом "горожанам" пришлось выдержать серьезную конкуренцию, чтобы выиграть борьбу за Габриэля, и Гвардиола рад, что нападающий сделал выбор в пользу клуба с "Этихад".
"Мы были очень рады, когда он решил перейти именно к нам. На Габриэля претендовали множество сильных клубов по всей Европе, но мы счастливы, что он выбрал "Сити".
"Мы ожидали от него подобных свершений, потому что в свои 19 лет он уже является основным игроком сборной Бразилии, а добиться этого статуса очень непросто. Думаю, сейчас у него громадное желание показать свою лучшую игру и принести пользу клубу".
"Он делает много полезных вещей как с мячом, так и без мяча. У него отличное голевое чутье в штрафной, он может обмениваться передачами с Давидом Сильвой и Кевином (Де Брюйне). Он носится по полю все 90 минут и даже побеждает в верховых единоборствах. Мы очень рады за него", - цитирует Гвардиолу ESPN.
06.02.2017 13:00
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до первого обсёра теперь будут сосунка на руках носить.
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джизас!
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эменало пёс, такого топаря проспал.
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