Мата: "Повезло избежать удаления"

Хуан Мата и Джейми Варди Плеймейкер "Манчестер Сити" Хуан Мата признал, что ему, возможно, повезло избежать удаления в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Еще в середине первого тайма Мата грубо подкатился под нападающего "лис" Джейми Варди, но за свое нарушение получил лишь желтую карточку. Оставшись на поле, испанец окончательно добил "Лестер" красивым голом с передачи Генриха Мхитаряна (0:3).

После игры главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо усомнился, что Хуан заслуживал удаления, однако сам Мата признал свою неправоту.

"Я опоздал к мячу и пытался дотянуться до него из последних сил. Я ни в коем случае не хотел травмировать Джейми, но все равно опоздал и, возможно, мне даже повезло избежать удаления", - приводит слова Маты Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Мата

Автор foxmcfc   

Дата 06.02.2017 12:00

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  1. j-silver 06.02.2017 12:51 # j-silver
    вот мата, даже перейдя в скум, все равно остается человеком. вот что значит время, проведенное в челси. не то что всякие скамобыдланы типа ибры и фелайни. фу такими быть

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  2. ulterior 06.02.2017 12:43 # ulterior
    Хуаныч вообще идеальный человечище, даже когда в Челси бегал, никакого негатива не вызывал.

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  3. osivori 06.02.2017 12:42 # osivori
    эхххх ма, нельзя было мату отпускать, игрок отличный, парень порядочный, воспитанный, а моур в свое время ошибся, моя десятка, моя десятка, вот и десятка, в китае будет лавку полировать

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  4. violator 06.02.2017 12:21 # violator
    исправьте сити на юнайтед

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  5. karnivool 06.02.2017 12:20 # karnivool
    Насколько нравится игра Маты, и вообще ничего против му не имею, но в такой ситуации реально нужно было давать красную! прямыми ногами, не в мяч, варди красивый кульбит слелал! Ему реально просто повезло, для сравнения Джака пошел так же!

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  6. algambra 06.02.2017 12:12 # algambra
    Мата молодец, хватило духу признаться, не то что Алонсо, который заявил что забил гол без нарушения...

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  7. danny949494 06.02.2017 12:05 # danny949494
    Один из любимых игроков.

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