Мата: "Повезло избежать удаления"
Плеймейкер "Манчестер Сити" Хуан Мата признал, что ему, возможно, повезло избежать удаления в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лестера".
Еще в середине первого тайма Мата грубо подкатился под нападающего "лис" Джейми Варди, но за свое нарушение получил лишь желтую карточку. Оставшись на поле, испанец окончательно добил "Лестер" красивым голом с передачи Генриха Мхитаряна (0:3).
После игры главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо усомнился, что Хуан заслуживал удаления, однако сам Мата признал свою неправоту.
"Я опоздал к мячу и пытался дотянуться до него из последних сил. Я ни в коем случае не хотел травмировать Джейми, но все равно опоздал и, возможно, мне даже повезло избежать удаления", - приводит слова Маты Daily Mirror.
06.02.2017 12:00
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Последние комментарии:
вот мата, даже перейдя в скум, все равно остается человеком. вот что значит время, проведенное в челси. не то что всякие скамобыдланы типа ибры и фелайни. фу такими быть
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Хуаныч вообще идеальный человечище, даже когда в Челси бегал, никакого негатива не вызывал.
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эхххх ма, нельзя было мату отпускать, игрок отличный, парень порядочный, воспитанный, а моур в свое время ошибся, моя десятка, моя десятка, вот и десятка, в китае будет лавку полировать
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исправьте сити на юнайтед
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Насколько нравится игра Маты, и вообще ничего против му не имею, но в такой ситуации реально нужно было давать красную! прямыми ногами, не в мяч, варди красивый кульбит слелал! Ему реально просто повезло, для сравнения Джака пошел так же!
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Мата молодец, хватило духу признаться, не то что Алонсо, который заявил что забил гол без нарушения...
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Один из любимых игроков.
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