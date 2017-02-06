Мата: "Повезло избежать удаления"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Хуан Мата признал, что ему, возможно, повезло избежать удаления в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Еще в середине первого тайма Мата грубо подкатился под нападающего "лис" Джейми Варди, но за свое нарушение получил лишь желтую карточку. Оставшись на поле, испанец окончательно добил "Лестер" красивым голом с передачи Генриха Мхитаряна (0:3).



После игры главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо усомнился, что Хуан заслуживал удаления, однако сам Мата признал свою неправоту.



"Я опоздал к мячу и пытался дотянуться до него из последних сил. Я ни в коем случае не хотел травмировать Джейми, но все равно опоздал и, возможно, мне даже повезло избежать удаления", - приводит слова Маты Daily Mirror.