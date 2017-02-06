Раньери — новый фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Клаудио Раньери из "Лестера" был возведен букмекерами в статус фаворита на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Накануне "лисы" были разгромлены на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, в результате чего оказались всего в одном очке от зоны вылета. На фоне других аутсайдеров Премьер-Лиги, отчаянно сражающихся за выживание в каждом туре, "Лестер" выглядит весьма печально.



Как утверждает Sky Sports, над 65-летним итальянцем, всего девять месяцев назад поднявшим над своей головой чемпионский кубок Премьер-Лиги, нависла реальная угроза увольнения — боссы клуба с "Кинг Паур" очевидно не надеялись на защиту титула в этом сезоне, но и не ожидали вести борьбу за выживание.



Добавим, что этот сезон Раньери начинал практически неприкасаемым, что касается оценки букмекерами вероятности его увольнения. Даже в середине декабря коэффициент на уход Клаудио составлял 33 к 1. Теперь увольнение итальянца, опередившего по этому показателю Айтора Каранку из "Мидлсбро", оценивается только в 1.75 (7 к 4).