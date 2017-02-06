Раньери — новый фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Клаудио Раньери Клаудио Раньери из "Лестера" был возведен букмекерами в статус фаворита на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Накануне "лисы" были разгромлены на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, в результате чего оказались всего в одном очке от зоны вылета. На фоне других аутсайдеров Премьер-Лиги, отчаянно сражающихся за выживание в каждом туре, "Лестер" выглядит весьма печально.

Как утверждает Sky Sports, над 65-летним итальянцем, всего девять месяцев назад поднявшим над своей головой чемпионский кубок Премьер-Лиги, нависла реальная угроза увольнения — боссы клуба с "Кинг Паур" очевидно не надеялись на защиту титула в этом сезоне, но и не ожидали вести борьбу за выживание.

Добавим, что этот сезон Раньери начинал практически неприкасаемым, что касается оценки букмекерами вероятности его увольнения. Даже в середине декабря коэффициент на уход Клаудио составлял 33 к 1. Теперь увольнение итальянца, опередившего по этому показателю Айтора Каранку из "Мидлсбро", оценивается только в 1.75 (7 к 4).


Метки Лестер, Премьер-Лига, Раньери, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 06.02.2017 11:15 # superglor
    Поделом чертям, это вам за шаровый титул. Сгнийте в любительской лиги и пусть вашу шарагу расформируют.

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  2. karnivool 06.02.2017 11:05 # karnivool
    повторяет судьбу урини!

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  3. largo-winch 06.02.2017 11:04 # largo-winch
    мы Лестер - и мы будем бороться до конца!!!
    Foxes Never Quit!!!

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