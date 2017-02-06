Моуриньо считает, что люди стали ценить его стиль

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что люди, наконец, начали ценить по достоинству его игровой стиль.

В прежние годы, даже завоевывая один трофей за другим, Моуриньо нередко подвергался критике за то, что его команды играют в скучный оборонительный футбол, заточенный на результат. В свое время португальский термин даже стал автором ставшего популярным термина "запарковать автобус".

Однако в этом сезоне упреки в адрес Жозе относительно зрелищности игры "Юнайтед" практически не слышны. Моуриньо убежден, что это общественность поменяла свое отношение, а не он — свой стиль.

"Моя команда играет очень, очень хорошо, но на протяжении многих, многих лет моей карьеры, особенно в этой стране, когда мои команды были безжалостны, были феноменальны в обороне и очень хороши в контратаках, то я слышал каждую неделю, что это недостаточно хорошо. Даже несмотря на три титула".

"В этом же сезоне складывается впечатление, что феноменальную игру в обороне и хорошую игру на контратаках стали считать искусством. В восприятии этого в Англии произошли большие изменения".

"Я не хочу меня профиль нашей игры. Именно так мы и хотим играть. Я не хочу быть тренером, чья команда играет очень хорошо, создает моменты и не побеждает в матчах. Нам нужны голы, и сегодня мы их забили", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 06.02.2017 11:10 # j-silver
    поставь автобус, в чужой штрафной посади дерево и навешивай на него
    годный стиль жи есть

    (ответить)

  2. gerry 06.02.2017 11:03 # gerry
    Какие еще люди? Только манки ценят это

    (ответить)

  3. dayver 06.02.2017 10:45 # dayver
    Это все хорошо, но вот бы еще прибавить в позиционном нападении, но этого делать, конечно, не будете.

    (ответить)

  4. karnivool 06.02.2017 10:14 # karnivool
    Интересно, кто-то начнет его мочей поливать???

    (ответить)

  5. dota2 06.02.2017 10:10 # dota2
    Олицетворения всего Мочестера...

    (ответить)

  6. spasitel 06.02.2017 10:10 # spasitel
    Гениальные слова! Великий тренер

    (ответить)

  7. amar 06.02.2017 10:08 # amar
    Моур гений, хули бы его не ценить))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: