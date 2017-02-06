Моуриньо считает, что люди стали ценить его стиль
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что люди, наконец, начали ценить по достоинству его игровой стиль.
В прежние годы, даже завоевывая один трофей за другим, Моуриньо нередко подвергался критике за то, что его команды играют в скучный оборонительный футбол, заточенный на результат. В свое время португальский термин даже стал автором ставшего популярным термина "запарковать автобус".
Однако в этом сезоне упреки в адрес Жозе относительно зрелищности игры "Юнайтед" практически не слышны. Моуриньо убежден, что это общественность поменяла свое отношение, а не он — свой стиль.
"Моя команда играет очень, очень хорошо, но на протяжении многих, многих лет моей карьеры, особенно в этой стране, когда мои команды были безжалостны, были феноменальны в обороне и очень хороши в контратаках, то я слышал каждую неделю, что это недостаточно хорошо. Даже несмотря на три титула".
"В этом же сезоне складывается впечатление, что феноменальную игру в обороне и хорошую игру на контратаках стали считать искусством. В восприятии этого в Англии произошли большие изменения".
"Я не хочу меня профиль нашей игры. Именно так мы и хотим играть. Я не хочу быть тренером, чья команда играет очень хорошо, создает моменты и не побеждает в матчах. Нам нужны голы, и сегодня мы их забили", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
06.02.2017 10:00
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поставь автобус, в чужой штрафной посади дерево и навешивай на него
годный стиль жи есть
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Какие еще люди? Только манки ценят это
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Это все хорошо, но вот бы еще прибавить в позиционном нападении, но этого делать, конечно, не будете.
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Интересно, кто-то начнет его мочей поливать???
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Олицетворения всего Мочестера...
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Гениальные слова! Великий тренер
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Моур гений, хули бы его не ценить))
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