Моуриньо считает, что люди стали ценить его стиль

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что люди, наконец, начали ценить по достоинству его игровой стиль.

В прежние годы, даже завоевывая один трофей за другим, Моуриньо нередко подвергался критике за то, что его команды играют в скучный оборонительный футбол, заточенный на результат. В свое время португальский термин даже стал автором ставшего популярным термина "запарковать автобус".



Однако в этом сезоне упреки в адрес Жозе относительно зрелищности игры "Юнайтед" практически не слышны. Моуриньо убежден, что это общественность поменяла свое отношение, а не он — свой стиль.



"Моя команда играет очень, очень хорошо, но на протяжении многих, многих лет моей карьеры, особенно в этой стране, когда мои команды были безжалостны, были феноменальны в обороне и очень хороши в контратаках, то я слышал каждую неделю, что это недостаточно хорошо. Даже несмотря на три титула".



"В этом же сезоне складывается впечатление, что феноменальную игру в обороне и хорошую игру на контратаках стали считать искусством. В восприятии этого в Англии произошли большие изменения".



"Я не хочу меня профиль нашей игры. Именно так мы и хотим играть. Я не хочу быть тренером, чья команда играет очень хорошо, создает моменты и не побеждает в матчах. Нам нужны голы, и сегодня мы их забили", — цитирует Моуриньо Sky Sports.