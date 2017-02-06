"Сити" исключает продажу Агуэро

"Манчестер Сити" исключает продажу Серхио Агуэро и по-прежнему считает аргентинского нападающего ключевой фигурой в своих планах на будущее.

Напомним, после второго кряду матча Премьер-Лиги на лавке Агуэро намекнул на возможный уход с "Этихад" по окончании сезона. Серхио предположил, что клуб может отказаться от его услуг грядущим летом.



Тем не менее, несмотря на ранние успехи Габриэля Жезуса в Англии, "горожане" не планируют отказываться от услуг Агуэро, чей контракт недавно был продлен на 12 месяцев — до июня 2020 года. Насчет этого лично заверил главный тренер Хосеп Гвардиола.



"Должно быть, ему непросто. Я понимаю это. Серхио остается одним из важнейших игроков в нашей команде и в том, что мы должны делать. Ему отводится очень, очень важная роль. Он сыграет много матчей — с Габриэлем или без — но сегодня я просто решил не менять этих трех парней впереди", — сообщил Гвардиола.



Высокопоставленный источник из руководства "Сити", пожелавший остаться неизвестным, также заверил, что будущее Агуэро связано с Манчестером.



"Нет никакой неопределенности относительно нашей позиции. Мы хотим сохранить Серхио. Пеп неоднократно говорил, что он важный игрок для нас, и раз сам Серхио говорит, что его судьба зависит от клуба, ну, тогда клуб хочет его сохранить. Никто здесь не хочет, чтобы он уходил, и Пеп дал ясно это понять", — цитирует свой источник Manchester Evening News.