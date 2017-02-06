"Сити" исключает продажу Агуэро
"Манчестер Сити" исключает продажу Серхио Агуэро и по-прежнему считает аргентинского нападающего ключевой фигурой в своих планах на будущее.
Напомним, после второго кряду матча Премьер-Лиги на лавке Агуэро намекнул на возможный уход с "Этихад" по окончании сезона. Серхио предположил, что клуб может отказаться от его услуг грядущим летом.
Тем не менее, несмотря на ранние успехи Габриэля Жезуса в Англии, "горожане" не планируют отказываться от услуг Агуэро, чей контракт недавно был продлен на 12 месяцев — до июня 2020 года. Насчет этого лично заверил главный тренер Хосеп Гвардиола.
"Должно быть, ему непросто. Я понимаю это. Серхио остается одним из важнейших игроков в нашей команде и в том, что мы должны делать. Ему отводится очень, очень важная роль. Он сыграет много матчей — с Габриэлем или без — но сегодня я просто решил не менять этих трех парней впереди", — сообщил Гвардиола.
Высокопоставленный источник из руководства "Сити", пожелавший остаться неизвестным, также заверил, что будущее Агуэро связано с Манчестером.
"Нет никакой неопределенности относительно нашей позиции. Мы хотим сохранить Серхио. Пеп неоднократно говорил, что он важный игрок для нас, и раз сам Серхио говорит, что его судьба зависит от клуба, ну, тогда клуб хочет его сохранить. Никто здесь не хочет, чтобы он уходил, и Пеп дал ясно это понять", — цитирует свой источник Manchester Evening News.
06.02.2017 09:00
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Будет вместе с Месси играть.
Кстати, когда он перейдёт в мц из барсы?
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щас бы иметь на лавке игрока уровня Агуэро
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Икарди тоже 23 года, на втором этаже норм борется, так что возможно и этого топаря Конте прикупить.
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Зашел на фапл без адблока, ебать тут Миша рекламы наворотил, у эпилептиков должны припадки случаться.
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Какой же позорище Венгер, болелы Арсенала вам вообще не стремно за него? Конте на первом месте идет! Человек вообще эту лигу первый раз в жизни увидил, че-то летом помутил пару дней со схемой и уже +9 очков. Попросил единственную покупку, адаптированного Канте. Но Венгер самый умный, он 10 лет пытается выиграть титул, поэтому он Канте за 29 брать не будет, он купит Джаку за 34, потому что чтобы не переплачивать.
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Было ожидаемо, продавать главную звезду вокруг которого строили команду ради талантливого игрока, это не путь топ клуба.
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Привет, твари
Все сложнее и сложнее будет КОнте делать выбор из топарей нападающих:
- Лукаку (23 года, машина, суперопытный в АПЛ)
- Агуэро (28 лет, машина, суперуспешный в АПЛ)
- Дибала (23 года, корвет, подающий надежду)
Голосую за Лукакича!
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Удачи
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