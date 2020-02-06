Хьюз подозревает "Вест Бромвич" в утечке насчет дисквалификации Берахино

Наставник "Стоука" Марк Хьюз предположил, что источником утечки информации о дисквалификации Сэйдо Берахино стал бывший клуб нападающего "Вест Бромвич".

Напомним, в минувший уикенд стало известно о дисквалификации на восемь недель, которую Берахино отбыл осенью в условиях секретности за обнаруженные в его организме следы наркотиков. Это случилось накануне матча "гончаров" против "Вест Бромвича", откуда Сэйдо и был приобретен всего полутора неделями ранее.



Хьюз, не пожавший руку своему коллегу по тренерскому цеху Тони Пьюлису ни до, ни после матча, завершившегося минимальной победой "дроздов", предположил, что клуб с "Хоторнс" попросту решил напоследок насолить своему бывшему игроку, с которым они конфликтовали все 18 последних месяцев, и который отклонил несколько предложений о новом контракте.



"Им удавалось хранить это в тайне на протяжении шести-семи месяцев, а затем — вот так сюрприз — эта история внезапно всплывает накануне матча против его бывшего клуба".



"Это досадно, ведь люди догадываются, что "Вест Бромвич" имеет к этому какое-то отношение. Если это действительно так, то это несправедливо, не так ли? Я лучше закончу, чтобы не навлечь на себя неприятности", — цитирует Хьюза Daily Mirror.