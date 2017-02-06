Гиггз хотел, чтобы "Юнайтед" купил Канте

Райан Гиггз рассказал, что прошлым летом, еще занимая пост ассистента в "Манчестер Юнайтед" настаивал на приобретении полузащитника Нголо Канте у "Лестера".

В прошлом сезоне французский опорник сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Премьер-Лиги. Летом Нголо отправился в "Челси", где выглядит еще убедительнее и имеет превосходные шансы второй год подряд стать чемпионом.



В своей колонке в The Telegraph Гиггз намекнул, что Канте мог бы перебраться в "Юнайтед", не останься сам Райан без работы.



"Я лишь могу сказать, что в прошлом сезоне надеялся на покупку "Юнайтед" Канте. Его отступные по контракту в 29 миллионов фунтов выглядели очень хорошей ценой".



"Канте выслеживает мяч. Он так быстро преодолевает пространство, добирается до мяча и совершает отбор. Я играл против такого рода оппонентов много лет. Это кошмар — от них невозможно избавиться", — сообщил Гиггз.