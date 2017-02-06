Гиггз хотел, чтобы "Юнайтед" купил Канте

Нголо Канте Райан Гиггз рассказал, что прошлым летом, еще занимая пост ассистента в "Манчестер Юнайтед" настаивал на приобретении полузащитника Нголо Канте у "Лестера".

В прошлом сезоне французский опорник сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Премьер-Лиги. Летом Нголо отправился в "Челси", где выглядит еще убедительнее и имеет превосходные шансы второй год подряд стать чемпионом.

В своей колонке в The Telegraph Гиггз намекнул, что Канте мог бы перебраться в "Юнайтед", не останься сам Райан без работы.

"Я лишь могу сказать, что в прошлом сезоне надеялся на покупку "Юнайтед" Канте. Его отступные по контракту в 29 миллионов фунтов выглядели очень хорошей ценой".

"Канте выслеживает мяч. Он так быстро преодолевает пространство, добирается до мяча и совершает отбор. Я играл против такого рода оппонентов много лет. Это кошмар — от них невозможно избавиться", — сообщил Гиггз.


Метки Гиггз, Канте, Лестер, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2017 07:00

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  1. asnural 06.02.2017 07:35 # asnural
    Налил на Погбу

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  2. wengerrrro 06.02.2017 07:25 # wengerrrro
    жена красивая у него?

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  3. division 06.02.2017 07:21 # division
    сам Канте вряд ли хотел к обоссаным, поэтому и выбрал королей-топарей

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  4. aktan 06.02.2017 07:17 # aktan
    Вместо этого все лето провели за переговорами по другому французу.

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  5. mata-hazard 06.02.2017 07:06 # mata-hazard
    А как же Погба? "Ведь это лучший полузащитник, чемпик можно не начинать" - кричали они.

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  6. stepan-jam-boss 06.02.2017 07:00 # stepan-jam-boss
    Я бы тоже хотел. Очень бы пригодился. За Погба бы подчищал.

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