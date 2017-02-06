Гиггз хотел, чтобы "Юнайтед" купил Канте
Райан Гиггз рассказал, что прошлым летом, еще занимая пост ассистента в "Манчестер Юнайтед" настаивал на приобретении полузащитника Нголо Канте у "Лестера".
В прошлом сезоне французский опорник сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Премьер-Лиги. Летом Нголо отправился в "Челси", где выглядит еще убедительнее и имеет превосходные шансы второй год подряд стать чемпионом.
В своей колонке в The Telegraph Гиггз намекнул, что Канте мог бы перебраться в "Юнайтед", не останься сам Райан без работы.
"Я лишь могу сказать, что в прошлом сезоне надеялся на покупку "Юнайтед" Канте. Его отступные по контракту в 29 миллионов фунтов выглядели очень хорошей ценой".
"Канте выслеживает мяч. Он так быстро преодолевает пространство, добирается до мяча и совершает отбор. Я играл против такого рода оппонентов много лет. Это кошмар — от них невозможно избавиться", — сообщил Гиггз.
06.02.2017 07:00
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Налил на Погбу
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жена красивая у него?
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сам Канте вряд ли хотел к обоссаным, поэтому и выбрал королей-топарей
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Вместо этого все лето провели за переговорами по другому французу.
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А как же Погба? "Ведь это лучший полузащитник, чемпик можно не начинать" - кричали они.
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Я бы тоже хотел. Очень бы пригодился. За Погба бы подчищал.
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