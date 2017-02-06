Дуглас Коста может переехать в Премьер-Лигу

Вингер "Баварии" Дуглас Коста поведал, что может перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Коста выступает за чемпионов Бундеслиги с 2015 года после перехода из донецкого "Шахтера", однако в этом сезоне далеко не всегда имеет место в стартовом составе, и эта ситуация наводит 26-летнего бразильца на мысли о смене клуба.



"Когда сезон закончится, мы сядем и все проанализируем. У нас уже есть ряд многомиллионных предложений из Китая, а также от больших клубов Европы".



"Я не чувствую себя совершенно счастливым здесь, но скоро мы найдем решение. Останусь ли я, зависит от ряда факторов, и главный фактор — игровые минуты. Для моей карьеры крайне важно был основным игроком".



"Англия — одна из крупнейших лиг в мире, это великолепная лига", — сообщил Коста Bild.