Дуглас Коста может переехать в Премьер-Лигу

Дуглас Коста Вингер "Баварии" Дуглас Коста поведал, что может перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Коста выступает за чемпионов Бундеслиги с 2015 года после перехода из донецкого "Шахтера", однако в этом сезоне далеко не всегда имеет место в стартовом составе, и эта ситуация наводит 26-летнего бразильца на мысли о смене клуба.

"Когда сезон закончится, мы сядем и все проанализируем. У нас уже есть ряд многомиллионных предложений из Китая, а также от больших клубов Европы".

"Я не чувствую себя совершенно счастливым здесь, но скоро мы найдем решение. Останусь ли я, зависит от ряда факторов, и главный фактор — игровые минуты. Для моей карьеры крайне важно был основным игроком".

"Англия — одна из крупнейших лиг в мире, это великолепная лига", — сообщил Коста Bild.


Метки Бавария, Коста, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2017 06:00

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  1. stepan-jam-boss 06.02.2017 06:07 # stepan-jam-boss
    Если все же избавятся от Марсиаля то можно Дугласа на его место взять.

    (ответить)

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