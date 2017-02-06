Моуриньо: "Я оберегал Мхитаряна, не давая ему играть"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ранее в этом сезоне он "оберегал" плеймейкера Генриха Мхитаряна, не давая тому играть.

Первые месяцы Мхитаряна в Англии получились тяжелыми, зато затем карьера армянина выстрелила, и он закрепился в качестве ключевого игрока команды Моуриньо.



В воскресенье против "Лестера" (0:3) именно Генрих открыл счет, исполнив отличный сольный гол, а затем ассистировал Хуану Мате. Моуриньо остался очень доволен Мхитаряном, которого, как считает публика, он игнорировал в начале сезона.



"Иногда лучший способ защитить своих игроков — не давать им играть. Думаю, сидя в своем кресле, ваша точна зрения всегда одинакова. Если игрок не играет, то вам кажется, что тренер вселяет в игрока тревогу, но это не так".



"Иногда мы не используем игроков, потому что оберегаем их, и Мики был одним из таких игроков. Мы его оберегали. И он адаптировался в это время".



"Я могу видеть не только то, что и вы. Потому что вы видите все эти волшебные вещи в его исполнении на поле, я же вижу еще и другие вещи, которые хочу видеть, и Мики играет по-настоящему хорошо", — цитирует Моуриньо The Independent.