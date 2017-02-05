Агуэро не уверен в своем будущем в "Сити"

После второго кряду матча на лавке нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро намекнул на возможный уход из клуба.

Напомним, в двух последних матчах Премьер-Лиги 19-летний Габриэль Жезус выигрывал конкуренцию у опытного Агуэро. Своим дублем против "Суонси" юный бразилец гарантировал, что и следующий поединок Серхио вновь насчет на лавке.



Эта ситуация породила волну слухов о том, что Агуэро может покинуть "Этихад" в конце сезона. Сам 28-летний аргентинец настаивает, что счастлив в "Сити", но насчет своего будущего не уверен.



"Нет, нет, я не хочу уходить. Я должен помочь команде в эти три месяца, как только могу. А затем мы посмотрим, как клуб захочет поступить со мной. Мой контракт истекает через три года — поэтому я говорю, что счастлив в клубе. В оставшиеся три месяца сезона я должен помогать клубу, а затем, как я уже сказал, клуб решит, есть ли мне здесь место или нет".



"Иногда такое бывает. Иногда ты оказываешься на лавке и должен ждать своего шанса. У меня есть три месяца, в течение которых я должен стараться изо всех сил и помогать команде, а там посмотрим, как сложится мое будущее".



"Хесус — отличный игрок. Он очень молод, но он многому научится в "Сити", и его ждет блестящее будущее в клубе", — цитирует Агуэро The Guardian.