"Юнайтед" разгромил "Лестер"

"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу над "Лестером", отправив в ворота действующего чемпиона Премьер-Лиги три безответных мяча — 0:3.

Относительно минимального поражения в гостях у "Бернли" в стартовом составе "лис" появились Ахмед Муса и Синдзи Окадзаки, заменив Марка Олбрайтона и Демарая Грея.



Жозе Моуриньо отреагировал на безголевую ничью с "Халлом", вернув в старт "красных дьяволов" Эрика Байи, Криса Смоллинга и Хуана Мату. Уэйн Руни приболел и на этот выезд не отправился.



Первый тайм получился тяжелым для гостей. "Юнайтед" больше владел мячом, но в основном лишь в середине поля, с огромным трудом переходя из обороны в атаку. Подопечные Моуриньо совершенно ничего не показывали впереди. "Лестер" выглядел немного лучше, хотя бы демонстрируя старание и движение.



Несмотря на все сложности, "дьяволам" удалась пара голов "в раздевалку". Сперва Генрих Мхитарян протолкнул мяч мимо Роберта Хута в центральном круге, совершил стремительный рывок в штрафную и, пока его не настиг Уэс Морган, пробил Каспера Шмейхеля — 0:1. А затем Златан Ибрагимвич из района 11-метровой в касание замкнул прострел Антонио Валенсии с правого фланга — 0:2.



В начале второго тайма "Лестер" пропустил в третий раз. Кристиан Фукс прозевал ответную передачу Мхитаряна вглубь штрафной на Мату, который тут же пробил в ближний угол ворот Шмейхеля — 0:3.



В дальнейшем "Юнайтед" слегка ослабил хватку, но по-прежнему контролировал игру и раз за разом проводил опасные контратаки. Счет уже не изменился.



Два гола в концовке первого тайма подкосили "Лестер" и предрешили судьбу матча. "Юнайтед" прервал серию из трех ничейных результатов, сократив отставание от зоны Лиги Чемпионов до двух очков.



"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче