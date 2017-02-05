"Юнайтед" разгромил "Лестер"

Хуан Мата "Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу над "Лестером", отправив в ворота действующего чемпиона Премьер-Лиги три безответных мяча — 0:3.

Относительно минимального поражения в гостях у "Бернли" в стартовом составе "лис" появились Ахмед Муса и Синдзи Окадзаки, заменив Марка Олбрайтона и Демарая Грея.

Жозе Моуриньо отреагировал на безголевую ничью с "Халлом", вернув в старт "красных дьяволов" Эрика Байи, Криса Смоллинга и Хуана Мату. Уэйн Руни приболел и на этот выезд не отправился.

Первый тайм получился тяжелым для гостей. "Юнайтед" больше владел мячом, но в основном лишь в середине поля, с огромным трудом переходя из обороны в атаку. Подопечные Моуриньо совершенно ничего не показывали впереди. "Лестер" выглядел немного лучше, хотя бы демонстрируя старание и движение.

Несмотря на все сложности, "дьяволам" удалась пара голов "в раздевалку". Сперва Генрих Мхитарян протолкнул мяч мимо Роберта Хута в центральном круге, совершил стремительный рывок в штрафную и, пока его не настиг Уэс Морган, пробил Каспера Шмейхеля — 0:1. А затем Златан Ибрагимвич из района 11-метровой в касание замкнул прострел Антонио Валенсии с правого фланга — 0:2.

В начале второго тайма "Лестер" пропустил в третий раз. Кристиан Фукс прозевал ответную передачу Мхитаряна вглубь штрафной на Мату, который тут же пробил в ближний угол ворот Шмейхеля — 0:3.

В дальнейшем "Юнайтед" слегка ослабил хватку, но по-прежнему контролировал игру и раз за разом проводил опасные контратаки. Счет уже не изменился.

Два гола в концовке первого тайма подкосили "Лестер" и предрешили судьбу матча. "Юнайтед" прервал серию из трех ничейных результатов, сократив отставание от зоны Лиги Чемпионов до двух очков.

"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 20:55

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Последние комментарии:




  1. gufak 05.02.2017 21:11 # gufak
    Воу воу юнайтет палехче)

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  2. tulup 05.02.2017 21:11 # tulup
    5 liverpool 24 46
    Очкарику пора поменьше пи3деть и начать работать

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  3. mdfjvnlabngmlas 05.02.2017 21:09 # mdfjvnlabngmlas
    доставляют местные сосовзеры.

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  4. spasitel 05.02.2017 21:09 # spasitel
    И это Действующие чемпионы. Боюсь представить как мы вые6ем остальные холопские команды.

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  5. timoxa10mu 05.02.2017 21:08 # timoxa10mu
    Лестер был слаб.

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  6. liverfun 05.02.2017 21:07 # liverfun
    неплохо победа над мертвым лестером окрылила глоров маню.
    но стоит признать, что им всего 2 очка до четвертого места. посоветовал бы клоппу и его команде взглянуть в таблицу и календарь и наконец начать играть с 1ой минуты матча, ибо заебало видеть месиво с аутсайдерами, которым раздают очки.

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  7. largo-winch 05.02.2017 21:07 # largo-winch
    блеяяяяяя, если юнайтед потребовалось 3 месяца почти подняться с 6 места на 5, то представьте сколько времени понадобится им чтобы попасть в 4-строчку! Лул!

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  8. forester 05.02.2017 21:06 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моур четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  9. raka-eve 05.02.2017 21:06 # raka-eve
    укрепились на 6 позиции. непросто будет догнать

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  10. mu-fc 05.02.2017 21:06 # mu-fc
    Не нужные потери дома со стоуком, халом, лузерпулем, гейгуннерами, бернли, вест хэм стоили 12 очков. Сейчас должно было быть 57 очков, во всех играх тупо не повезло

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  11. sausage 05.02.2017 21:06 # sausage
    Эх, манки, всё-таки Ибра ваш - крест ваш, и дай вам бог донести его до пенсии, не сломавшись. Это вам в нагрузку к топ тренеру, чтоб жизнь мёдом не казалась.

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  12. jack-4poker 05.02.2017 21:05 # jack-4poker
    короч до 15 апреля норм соперники в АПЛ) можно спокойно решать вопросы по ЛЕ. а там месть за 4-0.

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  13. forester 05.02.2017 21:04 # forester
    Готов с любым казахом поспорить что колбаса будет выше скума

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  14. liverpoolkazakh 05.02.2017 21:03 # liverpoolkazakh
    С победой Мю,все таки у нас не получиться попасть в Лч,класс не тот у нас,Клопп почти сделал все возможное,Ливерпулю нужен топ вратарь, топ центр защ ,топ лз, топ опорник и топ нападющий может тогда с аутсайдерами лчки терять не будем! Я думаю сезон закончиться вот так 1 Челси 2 Мс 3 Тоттенхэм 4 Арсенал 5 Мю 6 Ливерпуль!

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  15. farot 05.02.2017 21:02 # farot
    с победой

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  16. staryi-eblan 05.02.2017 21:02 # staryi-eblan
    Ближайшие 3 матча у глиноМЮсов - легкие. Шанс на попадание в 4-ку велик. А там и шанс зацепиться за титул, тем более Челси будет терять очки. + 14 туров еще впереди. Также Синие едут на ОТ - еще один шанс приблизиться к ним

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  17. cold-siemens 05.02.2017 21:02 # cold-siemens
    5 Ливерпуль 24 46

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  18. jack-4poker 05.02.2017 21:02 # jack-4poker
    колбаса ссаная не выиграла не одного матча с нового года
    клопнетоп!))))

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  19. largo-winch 05.02.2017 21:02 # largo-winch
    жду простыню тоговора и спатюшки

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  20. luckymen 05.02.2017 21:02 # luckymen
    ветка про мю но обоссывают почему то лизерку)) а где это спартан пропал? вовремя сьебался))

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