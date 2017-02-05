Гвардиола: "Жезус будет играть, пока забивает"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Габриэль Жезус продолжит выигрывать конкуренцию у Серхио Агуэро, пока забивать голы.
19-летний бразилец блестяще начал свою английскую карьеру, в воскресенье против "Суонси" отметившись очередными результативными действиями. Жезус не только открыл счет, но и принес своей команде победу в компенсированное время — 2:1.
Своим дублем Габриэль убедил Гвардиолу, что у того пока нет оснований возвращать в стартовый состав Агуэро, второй матч кряду занимающего место на лавке.
"А как вы думаете? Конечно, он продолжит играть, пока забивает. Но дело не только в голах".
"В этом сезоне у нас возникали проблемы с голами, а он умеет их забивать. В первые пять или 10 минут против "Тоттенхэма" он показал нам все свои умения, так что это хорошо. Команде важно, чтобы у нее было больше одного игрока, способного забивать голы".
"Мы так довольны тем, чего он уже добился. Он настоящий боец, он выигрывает единоборства, и он нападающий с голевым чутьем. Ему 19 лет, поэтому мы очень рады. Мы рады, что клуб сделал возможным его появлением здесь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
05.02.2017 20:25
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Последние комментарии:
Габи Жезус, реально очень старается, очень талантливый парень, надеюсь будет прибавлять с каждым матчем! Реально Куну нужна конкуренция, если он реально еще прибавит за счет конкуренции я боюсь представить что будет если Пеп решить играть в два напа!)
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сколько этот топчик получает?
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Агуэро переходи в челси плиз. Кун один из лучших на напов в мире как ни крути
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Прикольно наблюдать,как пришел щегол и выиграл конкуренцию у Куна )))
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Мотиватор
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Абсолютно верное решение. Агуэро явно зажрался и конкуренция должна его подстегнуть
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