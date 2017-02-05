Гвардиола: "Жезус будет играть, пока забивает"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Габриэль Жезус продолжит выигрывать конкуренцию у Серхио Агуэро, пока забивать голы.

19-летний бразилец блестяще начал свою английскую карьеру, в воскресенье против "Суонси" отметившись очередными результативными действиями. Жезус не только открыл счет, но и принес своей команде победу в компенсированное время — 2:1.



Своим дублем Габриэль убедил Гвардиолу, что у того пока нет оснований возвращать в стартовый состав Агуэро, второй матч кряду занимающего место на лавке.



"А как вы думаете? Конечно, он продолжит играть, пока забивает. Но дело не только в голах".



"В этом сезоне у нас возникали проблемы с голами, а он умеет их забивать. В первые пять или 10 минут против "Тоттенхэма" он показал нам все свои умения, так что это хорошо. Команде важно, чтобы у нее было больше одного игрока, способного забивать голы".



"Мы так довольны тем, чего он уже добился. Он настоящий боец, он выигрывает единоборства, и он нападающий с голевым чутьем. Ему 19 лет, поэтому мы очень рады. Мы рады, что клуб сделал возможным его появлением здесь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.