Гвардиола: "Жезус будет играть, пока забивает"

Хосеп Гвардиола и Габриэль Жезус Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Габриэль Жезус продолжит выигрывать конкуренцию у Серхио Агуэро, пока забивать голы.

19-летний бразилец блестяще начал свою английскую карьеру, в воскресенье против "Суонси" отметившись очередными результативными действиями. Жезус не только открыл счет, но и принес своей команде победу в компенсированное время — 2:1.

Своим дублем Габриэль убедил Гвардиолу, что у того пока нет оснований возвращать в стартовый состав Агуэро, второй матч кряду занимающего место на лавке.

"А как вы думаете? Конечно, он продолжит играть, пока забивает. Но дело не только в голах".

"В этом сезоне у нас возникали проблемы с голами, а он умеет их забивать. В первые пять или 10 минут против "Тоттенхэма" он показал нам все свои умения, так что это хорошо. Команде важно, чтобы у нее было больше одного игрока, способного забивать голы".

"Мы так довольны тем, чего он уже добился. Он настоящий боец, он выигрывает единоборства, и он нападающий с голевым чутьем. Ему 19 лет, поэтому мы очень рады. Мы рады, что клуб сделал возможным его появлением здесь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Жезус, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 20:25

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Последние комментарии:




  1. adam2022 05.02.2017 21:06 # adam2022
    Габи Жезус, реально очень старается, очень талантливый парень, надеюсь будет прибавлять с каждым матчем! Реально Куну нужна конкуренция, если он реально еще прибавит за счет конкуренции я боюсь представить что будет если Пеп решить играть в два напа!)

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  2. ssa 05.02.2017 20:34 # ssa
    сколько этот топчик получает?

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  3. rukhshed 05.02.2017 20:34 # rukhshed
    Агуэро переходи в челси плиз. Кун один из лучших на напов в мире как ни крути

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  4. gerrard1997 05.02.2017 20:30 # gerrard1997
    Прикольно наблюдать,как пришел щегол и выиграл конкуренцию у Куна )))

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  5. ruslan19930611 05.02.2017 20:29 # ruslan19930611
    Мотиватор

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  6. felixok 05.02.2017 20:29 # felixok
    Абсолютно верное решение. Агуэро явно зажрался и конкуренция должна его подстегнуть

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