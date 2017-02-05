Жезус принес "Сити" победу над "Суонси" в компенсированное время

Габриэль Жезус Гол Габриэля Жезуса в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашнем матче против "Суонси" — 2:1.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола оставил Вилли Кабальеро и Габриэля Жезуса в стартовом составе, а Клаудио Браво и Серхио Агуэро — на лавке. Гаэль Клиши и Фернандиньо заменили Николаса Отаменди и Бакари Санья.

"Лебеди" на третий матч кряду вышли неизменным стартовым составом.

Хозяева "Этихад" мощно начали матч и уже на 11-й минуте открыли счет. Рахиму Стерлингу не удалось нанести удар после прострела Давида Сильвы внутри штрафной площади, но мяч удачно отскочил к Жезусу, который немедленно пробил в прыжке с близкого расстояния — 1:0.

В дальнейшем "Сити" утюжил своего соперника, создав ряд неплохих моментов. Дважды мог отличиться Яя Туре, сперва классно пробивший со штрафного и заставивший Лукаша Фабиански совершить сейв в верхнем углу ворот, а затем не попавший толком по мячу со считанных метров после розыгрыша углового.

Несмотря на колоссальное игровое преимущество, "горожанам" так и не удалось забить второй гол до перерыва. Правда, "Суонси" шансов не имел вообще, не нанеся ни одного удара, точного или неточного.

В самом начале второго тайма Гульфи Сигурдссон отметился хорошим ударом со штрафного, однако Кабальеро вытащил мяч из ближней "девятки". "Суонси" значительно добавил, принялся играть на равных, а затем и вовсе — первым номером.

В конце концов "Сити" был наказан за излишнюю пассивность. На 81-й минуте Сигурдссон оказался на подступах к штрафной, сделал пару шагов вперед и, не встретив сопротивления со стороны Джона Стоунса, хлестко пробил низом — 1:1.

"Горожане" спохватились, но сильно рисковать не могли, потому что "лебеди" продолжали огрызаться. "Сити" не имел явных моментов, тем не менее, на второй компенсированной минуте Жезус добил мяч в ворота после своего удара головой и сейва Фабиански — 2:1.

"Сити" был обязан решать судьбу матча еще в первом тайме, когда "Суонси" совершенно не подавал признаков жизни. Однако свое колоссальное игровое преимущество "горожане" превратили лишь в один гол, чем обеспечили себе тяжелейший второй тайм. К счастью для "горожан", у них в кармане нашелся джокер.

"Манчестер Сити" — "Суонси". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 18:25

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Последние комментарии:




  1. liverfun 05.02.2017 19:02 # liverfun
    погба на каждый матч чтоли новую прическу делает?

    (ответить)

  2. dragonishka 05.02.2017 19:01 # dragonishka
    Есть теория, что чем дольше у Погба одна прическа, тем лучше он играет. Когда прическу меняет - обнуляет скиллы.

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  3. gidro-met 05.02.2017 19:01 # gidro-met
    скрин:

    1. Челси
    2. Ттх
    3. Мс
    4. Арсенал
    остальные

    (ответить)

  4. gusto 05.02.2017 19:00 # gusto
    Колбасникам типа не жаль команду и не жаль, что из 4 вылетели...мдааа

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  5. mdfjvnlabngmlas 05.02.2017 18:58 # mdfjvnlabngmlas
    опять весь центр придется одному эррере держать.

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  6. kowevoy 05.02.2017 18:58 # kowevoy
    Сига не ровня нынешним суонсям

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  7. scouser2005 05.02.2017 18:57 # scouser2005
    Всех казахстанцев с победой нашей сбороной по хоккей над шведами (4—0) и с выходом в полуфинал Универсиады.
    Алга Казакстан!

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  8. fc-man-un-1878 05.02.2017 18:56 # fc-man-un-1878
    бля Каррик ?

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  9. lauda 05.02.2017 18:56 # lauda
    Ссал в глаза мамки хулифана

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  10. dragonishka 05.02.2017 18:56 # dragonishka
    Сегодня вопрос для МЮ: тварь ли я дрожащая или право имею?

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  11. sausage 05.02.2017 18:55 # sausage
    А чего Пеп постоянно Стерлинга меняет? Самый ненужный игрок или сдыхает под конец?

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  12. ssa 05.02.2017 18:55 # ssa
    топового напа горожане приобрели, вот это понимаю бразил, всем бразильцам бразилец.

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  13. mdfjvnlabngmlas 05.02.2017 18:53 # mdfjvnlabngmlas
    че там, ибра уже 999 матчей не забивает?
    ну ничего, сегодня юбилей отметит.

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  14. gusto 05.02.2017 18:51 # gusto
    Пол Мерсон после игры "Челси" – "Арсенал" (3:1) заявил, что бразильский защитник Давид Луиз напоминает ему известно немецкого защитника Франца Беккенбауэра.
    "Смотрю на игру Луиза и все чаще вспоминаю защитника сборной Германии Франца Беккенбауэра. Зачем ему ровняться на Рамоса, когда он давно перерос уровень испанца?"
    Ихихих

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  15. anti-skvozer 05.02.2017 18:47 # anti-skvozer
    Че там Лестер 4 матча в чемпе не забивает? Ну, значит 1-1 счас намутим. Всем приятного просмотра

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  16. sausage 05.02.2017 18:43 # sausage
    Отскочили мешки, короче. Вот уёпки везучие.

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  17. second005 05.02.2017 18:43 # second005
    Что-то временно. а что-то классика))

    1. Челси

    2. Тоттенхэм

    3. МС

    АРСЕНАЛ

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  18. liverfun 05.02.2017 18:42 # liverfun
    лестеру не позавидуешь, ща их разнесут на изи. команда совсем мертвая стала.

    ливерпуль выпал из 4ки. но с такой игрой как в последних матчах их не жалко совсем. играешь хуево - тебе не место в лч. все справедливо. пусть клопп придумывает че-нть и заводит команду, а та в свою очередь должна никого не щадить

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  19. pardew 05.02.2017 18:42 # pardew
    Ничья му и все расходимся довольными

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  20. largo-winch 05.02.2017 18:40 # largo-winch
    5 Пяткапуль 24 46

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