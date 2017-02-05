Жезус принес "Сити" победу над "Суонси" в компенсированное время

Гол Габриэля Жезуса в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашнем матче против "Суонси" — 2:1.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола оставил Вилли Кабальеро и Габриэля Жезуса в стартовом составе, а Клаудио Браво и Серхио Агуэро — на лавке. Гаэль Клиши и Фернандиньо заменили Николаса Отаменди и Бакари Санья.



"Лебеди" на третий матч кряду вышли неизменным стартовым составом.



Хозяева "Этихад" мощно начали матч и уже на 11-й минуте открыли счет. Рахиму Стерлингу не удалось нанести удар после прострела Давида Сильвы внутри штрафной площади, но мяч удачно отскочил к Жезусу, который немедленно пробил в прыжке с близкого расстояния — 1:0.



В дальнейшем "Сити" утюжил своего соперника, создав ряд неплохих моментов. Дважды мог отличиться Яя Туре, сперва классно пробивший со штрафного и заставивший Лукаша Фабиански совершить сейв в верхнем углу ворот, а затем не попавший толком по мячу со считанных метров после розыгрыша углового.



Несмотря на колоссальное игровое преимущество, "горожанам" так и не удалось забить второй гол до перерыва. Правда, "Суонси" шансов не имел вообще, не нанеся ни одного удара, точного или неточного.



В самом начале второго тайма Гульфи Сигурдссон отметился хорошим ударом со штрафного, однако Кабальеро вытащил мяч из ближней "девятки". "Суонси" значительно добавил, принялся играть на равных, а затем и вовсе — первым номером.



В конце концов "Сити" был наказан за излишнюю пассивность. На 81-й минуте Сигурдссон оказался на подступах к штрафной, сделал пару шагов вперед и, не встретив сопротивления со стороны Джона Стоунса, хлестко пробил низом — 1:1.



"Горожане" спохватились, но сильно рисковать не могли, потому что "лебеди" продолжали огрызаться. "Сити" не имел явных моментов, тем не менее, на второй компенсированной минуте Жезус добил мяч в ворота после своего удара головой и сейва Фабиански — 2:1.



"Сити" был обязан решать судьбу матча еще в первом тайме, когда "Суонси" совершенно не подавал признаков жизни. Однако свое колоссальное игровое преимущество "горожане" превратили лишь в один гол, чем обеспечили себе тяжелейший второй тайм. К счастью для "горожан", у них в кармане нашелся джокер.



"Манчестер Сити" — "Суонси". Отчет о матче