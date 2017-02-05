Жезус принес "Сити" победу над "Суонси" в компенсированное время
Гол Габриэля Жезуса в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашнем матче против "Суонси" — 2:1.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола оставил Вилли Кабальеро и Габриэля Жезуса в стартовом составе, а Клаудио Браво и Серхио Агуэро — на лавке. Гаэль Клиши и Фернандиньо заменили Николаса Отаменди и Бакари Санья.
"Лебеди" на третий матч кряду вышли неизменным стартовым составом.
Хозяева "Этихад" мощно начали матч и уже на 11-й минуте открыли счет. Рахиму Стерлингу не удалось нанести удар после прострела Давида Сильвы внутри штрафной площади, но мяч удачно отскочил к Жезусу, который немедленно пробил в прыжке с близкого расстояния — 1:0.
В дальнейшем "Сити" утюжил своего соперника, создав ряд неплохих моментов. Дважды мог отличиться Яя Туре, сперва классно пробивший со штрафного и заставивший Лукаша Фабиански совершить сейв в верхнем углу ворот, а затем не попавший толком по мячу со считанных метров после розыгрыша углового.
Несмотря на колоссальное игровое преимущество, "горожанам" так и не удалось забить второй гол до перерыва. Правда, "Суонси" шансов не имел вообще, не нанеся ни одного удара, точного или неточного.
В самом начале второго тайма Гульфи Сигурдссон отметился хорошим ударом со штрафного, однако Кабальеро вытащил мяч из ближней "девятки". "Суонси" значительно добавил, принялся играть на равных, а затем и вовсе — первым номером.
В конце концов "Сити" был наказан за излишнюю пассивность. На 81-й минуте Сигурдссон оказался на подступах к штрафной, сделал пару шагов вперед и, не встретив сопротивления со стороны Джона Стоунса, хлестко пробил низом — 1:1.
"Горожане" спохватились, но сильно рисковать не могли, потому что "лебеди" продолжали огрызаться. "Сити" не имел явных моментов, тем не менее, на второй компенсированной минуте Жезус добил мяч в ворота после своего удара головой и сейва Фабиански — 2:1.
"Сити" был обязан решать судьбу матча еще в первом тайме, когда "Суонси" совершенно не подавал признаков жизни. Однако свое колоссальное игровое преимущество "горожане" превратили лишь в один гол, чем обеспечили себе тяжелейший второй тайм. К счастью для "горожан", у них в кармане нашелся джокер.
"Манчестер Сити" — "Суонси". Отчет о матче
05.02.2017 18:25
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Последние комментарии:
погба на каждый матч чтоли новую прическу делает?
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Есть теория, что чем дольше у Погба одна прическа, тем лучше он играет. Когда прическу меняет - обнуляет скиллы.
(ответить)
скрин:
1. Челси
2. Ттх
3. Мс
4. Арсенал
остальные
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Колбасникам типа не жаль команду и не жаль, что из 4 вылетели...мдааа
(ответить)
опять весь центр придется одному эррере держать.
(ответить)
Сига не ровня нынешним суонсям
(ответить)
Всех казахстанцев с победой нашей сбороной по хоккей над шведами (4—0) и с выходом в полуфинал Универсиады.
Алга Казакстан!
(ответить)
бля Каррик ?
(ответить)
Ссал в глаза мамки хулифана
(ответить)
Сегодня вопрос для МЮ: тварь ли я дрожащая или право имею?
(ответить)
А чего Пеп постоянно Стерлинга меняет? Самый ненужный игрок или сдыхает под конец?
(ответить)
топового напа горожане приобрели, вот это понимаю бразил, всем бразильцам бразилец.
(ответить)
че там, ибра уже 999 матчей не забивает?
ну ничего, сегодня юбилей отметит.
(ответить)
Пол Мерсон после игры "Челси" – "Арсенал" (3:1) заявил, что бразильский защитник Давид Луиз напоминает ему известно немецкого защитника Франца Беккенбауэра.
"Смотрю на игру Луиза и все чаще вспоминаю защитника сборной Германии Франца Беккенбауэра. Зачем ему ровняться на Рамоса, когда он давно перерос уровень испанца?"
Ихихих
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Че там Лестер 4 матча в чемпе не забивает? Ну, значит 1-1 счас намутим. Всем приятного просмотра
(ответить)
Отскочили мешки, короче. Вот уёпки везучие.
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Что-то временно. а что-то классика))
1. Челси
2. Тоттенхэм
3. МС
АРСЕНАЛ
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лестеру не позавидуешь, ща их разнесут на изи. команда совсем мертвая стала.
ливерпуль выпал из 4ки. но с такой игрой как в последних матчах их не жалко совсем. играешь хуево - тебе не место в лч. все справедливо. пусть клопп придумывает че-нть и заводит команду, а та в свою очередь должна никого не щадить
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Ничья му и все расходимся довольными
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5 Пяткапуль 24 46
(ответить)
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