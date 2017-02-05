Киоун уверен, что Венгер все равно получит новый контракт

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун выразил уверенность, что главный тренер Арсен Венгер получит новый контракт, независимо от исхода этого сезона, потому что в данный момент у клуба нет другого плана.

Будущее Венгера в очередной раз стало предметом ожесточенных споров после оглушительного поражения 3:1 от "Челси" в субботу. Этот результат практически выключил "канониров" из чемпионской гонки Премьер-Лиги.



Сам Арсен прежде говорил, что примет решение относительно продления своего истекающего в конце сезона контракта, основываясь на ощущениях от способности команды претендовать на высшие награды. Однако Киоун не сомневается, что Венгер непременно получит новую сделку.



"Арсен Венгер сам решит, когда он уйдет из клуба. Убежден, от него все целиком зависит в клубе. "Арсенал" захочет разработать план на случай его ухода, а это означает, что Арсен Венгер заключит новый контракт. Я не знаю, насколько хорошо это примут фанаты".



"Если посмотреть на другие ситуации — например, на расставание "Манчестер Юнайтед" с сэром Алексом Фергюсоном — то он непременно заключит новый контракт, я убежден в этом. Дело лишь за официальным подтверждением. Когда будет подходящее время для этого?"



"Конечно, он должен продолжать быть достаточно успешным, чтобы остаться в клубе. Если он снова попадет в Лигу Чемпионов, выиграет трофей..."



"Знаю, людям этого недостаточно, и они чувствуют, что перемены назрели. Но в случае больших перемен в "Арсенале" ситуация может пойти и в совершенно другую сторону".



"В данный момент дела обстоят так, что он доработает до конца сезона, и я ожидаю, что он заключит новую сделку. Это будет его последняя сделка, а "Арсенал" в этот период начнет готовить план по расставанию с ним", — сообщил Киоун BT Sport.