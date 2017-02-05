В "Лестере" недовольны Раньери

Клаудио Раньери Среди игроков и персонала "Лестера" зреет недовольство своим главным тренером Клаудио Раньери, чье будущее стало предметом размышлений для владельцев клуба.

На момент начала 24-го тура Премьер-Лиги "лисы" находились всего в двух очках от зоны вылета, хотя прошлым летом, утверждает The Guardian, итальянский специалист пообещал владельцам уберечь клуб от борьбы за выживание.

В этом сезоне "Лестер" испытывает серьезные игровые проблемы, и кризис на "Кинг Пауэр" с течение времени, как кажется, лишь усугубляется. По информации источника, Раньери находится в шаге от потери контроля над раздевалкой.

"Можно ли сказать, что я неувольняемый? Нет. Все возможно. Прошлый сезон был совершенно другим: каждое решение рефери в нашу пользу, каждый удар в штангу становился голом, первый же удар в створ становился результативным, соперники упускали свои моменты, против нас не назначались пенальти, пенальти назначались в нашу пользу".

"Сейчас все неправильно, но мы должны сражаться. Когда все идет хорошо, так много людей хвалят тебя. Это слишком просто", — сообщил Раньери накануне матча с "Манчестер Юнайтед".


Метки Лестер, Раньери

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. desower 05.02.2017 18:04 # desower
    Команда Пирсона выиграла прошлый чемпионат, а вот сейчас мы видим команду Раньери. Это такой же физрук, как Мартинес в Эвертоне был.

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  2. arsenallegend 05.02.2017 17:59 # arsenallegend
    Неблагодарный мразиши.Собственно как и большинство из вас на фапле.

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  3. akadam 05.02.2017 17:58 # akadam
    Игроки от эйфории не отошли просто и после отказов в продаже. Классный тренер, помогает соотечественнику избавляться от конкурентов и делает деньги на ставках.

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  4. olzhas123 05.02.2017 17:33 # olzhas123
    Увольнять надо его! Развалил топ клуб.

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  5. largo-winch 05.02.2017 17:20 # largo-winch
    да некуй было африканцев подписывать

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  6. erw1n 05.02.2017 17:17 # erw1n
    Пиццей перестал кормить

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  7. dr-b1ack 05.02.2017 17:13 # dr-b1ack
    аппетит просыпается во время еды. прыгнул выше головы, вот получай отдачу.

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  8. lisiz 05.02.2017 17:11 # lisiz
    возьмет ЛЧ и вылетит в пердив

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  9. dimon70 05.02.2017 17:04 # dimon70
    деньги подняли.чемпик взяли-пора коуча менять

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  10. toledo 05.02.2017 17:03 # toledo
    Уебки что ли.

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  11. wengerrrro 05.02.2017 17:01 # wengerrrro
    это типично) ну а че, клуб почти в зоне вылета.

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