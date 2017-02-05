В "Лестере" недовольны Раньери
Среди игроков и персонала "Лестера" зреет недовольство своим главным тренером Клаудио Раньери, чье будущее стало предметом размышлений для владельцев клуба.
На момент начала 24-го тура Премьер-Лиги "лисы" находились всего в двух очках от зоны вылета, хотя прошлым летом, утверждает The Guardian, итальянский специалист пообещал владельцам уберечь клуб от борьбы за выживание.
В этом сезоне "Лестер" испытывает серьезные игровые проблемы, и кризис на "Кинг Пауэр" с течение времени, как кажется, лишь усугубляется. По информации источника, Раньери находится в шаге от потери контроля над раздевалкой.
"Можно ли сказать, что я неувольняемый? Нет. Все возможно. Прошлый сезон был совершенно другим: каждое решение рефери в нашу пользу, каждый удар в штангу становился голом, первый же удар в створ становился результативным, соперники упускали свои моменты, против нас не назначались пенальти, пенальти назначались в нашу пользу".
"Сейчас все неправильно, но мы должны сражаться. Когда все идет хорошо, так много людей хвалят тебя. Это слишком просто", — сообщил Раньери накануне матча с "Манчестер Юнайтед".
05.02.2017 17:00
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Последние комментарии:
Команда Пирсона выиграла прошлый чемпионат, а вот сейчас мы видим команду Раньери. Это такой же физрук, как Мартинес в Эвертоне был.
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Неблагодарный мразиши.Собственно как и большинство из вас на фапле.
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Игроки от эйфории не отошли просто и после отказов в продаже. Классный тренер, помогает соотечественнику избавляться от конкурентов и делает деньги на ставках.
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Увольнять надо его! Развалил топ клуб.
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да некуй было африканцев подписывать
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Пиццей перестал кормить
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аппетит просыпается во время еды. прыгнул выше головы, вот получай отдачу.
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возьмет ЛЧ и вылетит в пердив
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деньги подняли.чемпик взяли-пора коуча менять
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Уебки что ли.
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это типично) ну а че, клуб почти в зоне вылета.
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