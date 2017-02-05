В "Лестере" недовольны Раньери

Среди игроков и персонала "Лестера" зреет недовольство своим главным тренером Клаудио Раньери, чье будущее стало предметом размышлений для владельцев клуба.

На момент начала 24-го тура Премьер-Лиги "лисы" находились всего в двух очках от зоны вылета, хотя прошлым летом, утверждает The Guardian, итальянский специалист пообещал владельцам уберечь клуб от борьбы за выживание.



В этом сезоне "Лестер" испытывает серьезные игровые проблемы, и кризис на "Кинг Пауэр" с течение времени, как кажется, лишь усугубляется. По информации источника, Раньери находится в шаге от потери контроля над раздевалкой.



"Можно ли сказать, что я неувольняемый? Нет. Все возможно. Прошлый сезон был совершенно другим: каждое решение рефери в нашу пользу, каждый удар в штангу становился голом, первый же удар в створ становился результативным, соперники упускали свои моменты, против нас не назначались пенальти, пенальти назначались в нашу пользу".



"Сейчас все неправильно, но мы должны сражаться. Когда все идет хорошо, так много людей хвалят тебя. Это слишком просто", — сообщил Раньери накануне матча с "Манчестер Юнайтед".