Мартиаль считает, что Моуриньо хочет выжить его из МЮ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль считает, что публичной критикой главный тренер Жозе Моуриньо пытается заставить его покинуть клуб.

По ходу нынешнего сезона 21-летний француз не раз выражал недовольство отсутствием игровой практикой, особенно в сравнении со своей дебютной кампанией на "Олд Траффорд", которую он провел в статусе лидера команды Луи Ван Галя.



Как сообщает Daily Mirror, Мартиаль считает, что публичной критикой через прессу и своим недоверием Моуриньо пытается выжить его из клуба и сделать козлом отпущения за неудачи МЮ.



По информации источника, летом спасательный круг Антони будет готов предложить ПСЖ. Клуб с "Олд Траффорд" в свою очередь не собирается стоять на пути игрока, купленного полтора года назад за 58 миллионов фунтов.