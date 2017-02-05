Мартиаль считает, что Моуриньо хочет выжить его из МЮ

Антони Мартиаль Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль считает, что публичной критикой главный тренер Жозе Моуриньо пытается заставить его покинуть клуб.

По ходу нынешнего сезона 21-летний француз не раз выражал недовольство отсутствием игровой практикой, особенно в сравнении со своей дебютной кампанией на "Олд Траффорд", которую он провел в статусе лидера команды Луи Ван Галя.

Как сообщает Daily Mirror, Мартиаль считает, что публичной критикой через прессу и своим недоверием Моуриньо пытается выжить его из клуба и сделать козлом отпущения за неудачи МЮ.

По информации источника, летом спасательный круг Антони будет готов предложить ПСЖ. Клуб с "Олд Траффорд" в свою очередь не собирается стоять на пути игрока, купленного полтора года назад за 58 миллионов фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 05.02.2017 16:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. osivori 05.02.2017 16:32 # osivori
    он хочет одной ногой в старте сидеть, а у моура это не получиться, вон хач доказал что достоин, доказал работой, вон мата доказал работой и мастерством, и оба лишнее языком не трепят, а пучеглазик мозги зае..л, я то, я се, меня ван галь в старт, а сейчас не хотят, а все потому что, работать лениться, а по ночным клубам шастать не лениться

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  2. martingor 05.02.2017 16:29 # martingor
    Ну правильно не отсосал Мауру вон из клуба,его ,что не предупредили,что у Манков все друг у друга сосут и на тренировках и в раздевалке и перед матчем и в перерыве,наверно парнишка не привык так много сосать,совет переходи в клуб где не сосут друг у друга а шпилят друг друга в то место ниже поясницы например в Членси или в Сити

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  3. sausage 05.02.2017 16:29 # sausage
    Если правда, то олух он малолетний. Но чего-то думается, что лажа всё это.

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  4. alexminck 05.02.2017 16:28 # alexminck
    мдаааа, нормас ЗМшника зачмырил чмоур

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  5. stepan-jam-boss 05.02.2017 16:26 # stepan-jam-boss
    Моур в очередной раз доказал что гнида

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  6. dimon70 05.02.2017 16:21 # dimon70
    кто это?

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  7. maxvel 05.02.2017 16:21 # maxvel
    Чмоур гнида

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  8. dota2 05.02.2017 16:19 # dota2
    Таки нет главным фейлом на века будет днина Пакба,Мартиаль просто второй.

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  9. stakhanov 05.02.2017 16:18 # stakhanov
    песдеш тупого админа foxmcfc

    Источник: http://fapl.ru/posts/52988/

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  10. j-silver 05.02.2017 16:17 # j-silver
    может к пенсам его забрать, для скамейки норм

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  11. ragoz2007 05.02.2017 16:06 # ragoz2007
    ззаебал уже ныть, су....ка, тренируйся и забивай, а не звездись, подросток ты еще вообще никто салабон

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