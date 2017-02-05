Мартиаль считает, что Моуриньо хочет выжить его из МЮ
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль считает, что публичной критикой главный тренер Жозе Моуриньо пытается заставить его покинуть клуб.
По ходу нынешнего сезона 21-летний француз не раз выражал недовольство отсутствием игровой практикой, особенно в сравнении со своей дебютной кампанией на "Олд Траффорд", которую он провел в статусе лидера команды Луи Ван Галя.
Как сообщает Daily Mirror, Мартиаль считает, что публичной критикой через прессу и своим недоверием Моуриньо пытается выжить его из клуба и сделать козлом отпущения за неудачи МЮ.
По информации источника, летом спасательный круг Антони будет готов предложить ПСЖ. Клуб с "Олд Траффорд" в свою очередь не собирается стоять на пути игрока, купленного полтора года назад за 58 миллионов фунтов.
05.02.2017 16:00
Просмотров: 1507
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
он хочет одной ногой в старте сидеть, а у моура это не получиться, вон хач доказал что достоин, доказал работой, вон мата доказал работой и мастерством, и оба лишнее языком не трепят, а пучеглазик мозги зае..л, я то, я се, меня ван галь в старт, а сейчас не хотят, а все потому что, работать лениться, а по ночным клубам шастать не лениться
(ответить)
Ну правильно не отсосал Мауру вон из клуба,его ,что не предупредили,что у Манков все друг у друга сосут и на тренировках и в раздевалке и перед матчем и в перерыве,наверно парнишка не привык так много сосать,совет переходи в клуб где не сосут друг у друга а шпилят друг друга в то место ниже поясницы например в Членси или в Сити
(ответить)
Если правда, то олух он малолетний. Но чего-то думается, что лажа всё это.
(ответить)
мдаааа, нормас ЗМшника зачмырил чмоур
(ответить)
Моур в очередной раз доказал что гнида
(ответить)
кто это?
(ответить)
Чмоур гнида
(ответить)
Таки нет главным фейлом на века будет днина Пакба,Мартиаль просто второй.
(ответить)
песдеш тупого админа foxmcfc
Источник: http://fapl.ru/posts/52988/
(ответить)
может к пенсам его забрать, для скамейки норм
(ответить)
ззаебал уже ныть, су....ка, тренируйся и забивай, а не звездись, подросток ты еще вообще никто салабон
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий