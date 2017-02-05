Куртуа сочувствует Браво

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сочувствует своему коллеге из "Манчестер Сити" Клаудио Браво, которому регулярно достается от прессы.

По мнению бельгийца, одного из лучших голкиперов нынешнего сезона Премьер-Лиги, Браво стал жертвой навязчивой идеи своего тренера Пепа Гвардиолы. Желание играть в короткий пас сгубило чилийца, считает Куртуа.



"Мне жаль Браво, потому что он был великолепным вратарем в "Барселоне" и сборной Чили, а здесь на него оказывают слишком большое давление и ему не хватает уверенности в себе".



"Думаю, он добрался до точки, когда чувствует, что буквально каждый удар по его воротам воплотится в гол. В прошлом сезоне со мной происходило нечто подобное, и это съедало меня изнутри".



"Конечно, вратарь должен хорошо играть ногами, но гораздо важнее его спасения. Мы тоже стараемся играть в короткий пас, но когда я вижу, что нас прессингует соперник, то отправляю длинный заброс на Алонсо, Мосеса или Косту. "Сити" продолжает рисковать, даже когда Браво находится под давлением", - цитирует Куртуа The Times.