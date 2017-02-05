Куртуа сочувствует Браво
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сочувствует своему коллеге из "Манчестер Сити" Клаудио Браво, которому регулярно достается от прессы.
По мнению бельгийца, одного из лучших голкиперов нынешнего сезона Премьер-Лиги, Браво стал жертвой навязчивой идеи своего тренера Пепа Гвардиолы. Желание играть в короткий пас сгубило чилийца, считает Куртуа.
"Мне жаль Браво, потому что он был великолепным вратарем в "Барселоне" и сборной Чили, а здесь на него оказывают слишком большое давление и ему не хватает уверенности в себе".
"Думаю, он добрался до точки, когда чувствует, что буквально каждый удар по его воротам воплотится в гол. В прошлом сезоне со мной происходило нечто подобное, и это съедало меня изнутри".
"Конечно, вратарь должен хорошо играть ногами, но гораздо важнее его спасения. Мы тоже стараемся играть в короткий пас, но когда я вижу, что нас прессингует соперник, то отправляю длинный заброс на Алонсо, Мосеса или Косту. "Сити" продолжает рисковать, даже когда Браво находится под давлением", - цитирует Куртуа The Times.
05.02.2017 15:00
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дааааа, сочувствует, очень сочувствует, сочувствует, аж ночами не спит, думу сочувствующую думает
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Браво дятел который играл с командой которая играет против отстойных деревенских команд,он нормального футбола никогда не видел,это можно сказать его первый сезон как футболиста и наверно последний,потому,что Лысый поймет какие же они с ним дятлы и они оба свалят опять в отстойные клубы с большими деньгами. Поэтому считаю нет никаго удовольствия обсуждать и Браво и Лысого,потому,что они ошибка АПЛ в этом сезоне,даже Дятел Миньоле и тот по сравнению с Браво топ,ну а Клопп по сравнению с Лысым вообще топище
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вчера чуть не привез своим "коротким" пасом, самоуверенность зашкаливает в этом сезоне.
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Сейчас в летнее трансферное окно уйдет в Реал!
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браво
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куртуа топ, в 3 рза больше и дегея, не говоря про остальных
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