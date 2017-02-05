Куртуа сочувствует Браво

Клаудио Браво Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сочувствует своему коллеге из "Манчестер Сити" Клаудио Браво, которому регулярно достается от прессы.

По мнению бельгийца, одного из лучших голкиперов нынешнего сезона Премьер-Лиги, Браво стал жертвой навязчивой идеи своего тренера Пепа Гвардиолы. Желание играть в короткий пас сгубило чилийца, считает Куртуа.

"Мне жаль Браво, потому что он был великолепным вратарем в "Барселоне" и сборной Чили, а здесь на него оказывают слишком большое давление и ему не хватает уверенности в себе".

"Думаю, он добрался до точки, когда чувствует, что буквально каждый удар по его воротам воплотится в гол. В прошлом сезоне со мной происходило нечто подобное, и это съедало меня изнутри".

"Конечно, вратарь должен хорошо играть ногами, но гораздо важнее его спасения. Мы тоже стараемся играть в короткий пас, но когда я вижу, что нас прессингует соперник, то отправляю длинный заброс на Алонсо, Мосеса или Косту. "Сити" продолжает рисковать, даже когда Браво находится под давлением", - цитирует Куртуа The Times.



Метки Браво, Куртуа, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.02.2017 15:00

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  1. osivori 05.02.2017 16:34 # osivori
    дааааа, сочувствует, очень сочувствует, сочувствует, аж ночами не спит, думу сочувствующую думает

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  2. martingor 05.02.2017 16:09 # martingor
    Браво дятел который играл с командой которая играет против отстойных деревенских команд,он нормального футбола никогда не видел,это можно сказать его первый сезон как футболиста и наверно последний,потому,что Лысый поймет какие же они с ним дятлы и они оба свалят опять в отстойные клубы с большими деньгами. Поэтому считаю нет никаго удовольствия обсуждать и Браво и Лысого,потому,что они ошибка АПЛ в этом сезоне,даже Дятел Миньоле и тот по сравнению с Браво топ,ну а Клопп по сравнению с Лысым вообще топище

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  3. john-coffey 05.02.2017 15:46 # john-coffey
    вчера чуть не привез своим "коротким" пасом, самоуверенность зашкаливает в этом сезоне.

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  4. adam2022 05.02.2017 15:38 # adam2022
    Сейчас в летнее трансферное окно уйдет в Реал!

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  5. mancunia-planet 05.02.2017 15:23 # mancunia-planet
    браво

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  6. j-silver 05.02.2017 15:08 # j-silver
    куртуа топ, в 3 рза больше и дегея, не говоря про остальных

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