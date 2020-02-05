Моуриньо намекает на уход Кэррика из МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ветерану Майклу Кэррику не будет предложен новый контракт по окончании сезона.

Заступив на тренерский мостик "Олд Траффорд" прошлой весной, Моуриньо распорядился продлить контракт с 35-летним ветераном. По ходу сезона Жозе не раз отмечал важность Кэррика для команды, но в последних матчах все чаще меняет англичанина в перерыве.



Более того, теперь португалец намекает, что 11-летнее пребывание Майкла в МЮ может подойти к концу. Судя по всему, "дьяволы" не собираются предлагать новый контракт Кэррику, соответственно, по окончании сезона полузащитник получит статус свободного агента.



"Давайте не будем лукавить. Я увидел много положительных качеств в Кэррике, но я не могу украсть у него паспорт и сбросить ему пять лет. Майклу уже далеко не 30", - приводит слова Моуриньо Daily Mirror.