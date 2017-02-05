Конте впечатлен дисциплиной Азара без мяча

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что самое приятное впечатление от субботней победы над "Арсеналом" (3:1) у него оставила дисциплинированная игра вингера Эдена Азара в обороне.

Слаломный проход 25-летнего бельгийца в начале второго тайма поставил крест на чемпионских амбициях "канониров" и заодно привел к очередной победе лидеров Премьер-Лиги.



Разделавшись с соседями по Лондону, после матча Конте похвалил Эдена за удивительный гол, но в первую очередь отметил дисциплинированные действия Азара без мяча, воплотившиеся в два перехвата.



"Он забил сумасшедший гол, но мы все знали о его таланте и мастерстве. Больше всего я доволен его игрой без мяча, в обороне. В этом плане он не отставал от напарников по команде".



"Эден играл очень внимательно и старался не терять концентрацию. Когда вся команда действует в подобном ключе, у нас увеличиваются шансы на победу", - приводит слова Конте Daily Mail.