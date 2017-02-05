Конте впечатлен дисциплиной Азара без мяча

Эден Азар и Виктор Мосес Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что самое приятное впечатление от субботней победы над "Арсеналом" (3:1) у него оставила дисциплинированная игра вингера Эдена Азара в обороне.

Слаломный проход 25-летнего бельгийца в начале второго тайма поставил крест на чемпионских амбициях "канониров" и заодно привел к очередной победе лидеров Премьер-Лиги.

Разделавшись с соседями по Лондону, после матча Конте похвалил Эдена за удивительный гол, но в первую очередь отметил дисциплинированные действия Азара без мяча, воплотившиеся в два перехвата.

"Он забил сумасшедший гол, но мы все знали о его таланте и мастерстве. Больше всего я доволен его игрой без мяча, в обороне. В этом плане он не отставал от напарников по команде".

"Эден играл очень внимательно и старался не терять концентрацию. Когда вся команда действует в подобном ключе, у нас увеличиваются шансы на победу", - приводит слова Конте Daily Mail.



Метки Азар, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.02.2017 13:00

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  1. vyrentz 05.02.2017 13:29 # vyrentz
    вылизал как россияне Трампу

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  2. spasitel 05.02.2017 13:23 # spasitel
    В след.ссезоне так же будет впечатлен, когда его сливать будет именно Азар

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  3. palach221078 05.02.2017 13:16 # palach221078
    Лучшие!

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