Моуриньо: "Мы прибавляем, но другие тоже"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда прогрессирует в этом сезоне — просто это не столь заметно ввиду того, что конкуренты тоже не стоят на месте.

К матчу 24-го тура Премьер-Лиги против действующего чемпиона "Лестера" "красные дьяволы" подходят только на шестой позиции. Тем не менее, Моуриньо верит, что "Юнайтед" стал сильнее относительно прошлого сезона, хотя это и не всегда находит подтверждение на футбольном поле.



"Это новая реальность в футболе. Прежде вы говорили о временах сэра Алекса, но теперь здесь не Германия".



"В Германии "Бавария" начинает выигрывать лигу летом. Одни каждый год обращаются к "Боруссии" и покупают их лучшего игрока. Однажды они купили Левандовски. В следующий год они купили Марио Гетце. Еще через год — Хуммельса. Поэтому они выигрывают лигу еще летом".



"Думаете, я могу обратиться к "Тоттенхэму" и купить двух их игроков, чтобы прикончить "Тоттенхэм"? Я не могу. Я не могу обратиться к "Арсеналу" и переманить двух лучших игроков "Арсенала". Я не могу обратиться к "Челси" и пригласить двух игроков, которых я очень, очень люблю. Эти времена окончены".



"В этой стране эти времена окончены, поэтому теперь нельзя начинать путь к чемпионству, нападая на своих прямых конкурентов. С этим покончено, и если тебе теперь удается заполучить игрока из этих клубов, то ты получаешь игрока, которого тот клуб не желает сохранить. Больше нельзя навредить своим прямым конкурентам".



"В этом сезоне мы прибавляем относительно прошлого сезона. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что другие тоже становятся сильнее. Прежде, если один из больших клубов становился сильнее, другой из больших клубов становился слабее".



"В данный момент мы становимся сильнее, но и другие становятся сильнее и сильнее, они достаточно мощные, чтобы сохранять свою силу. Больше нельзя нападать на своих конкурентов. Это было приятное ощущение, когда ты становишься сильнее, а другие — слабее".



"Мы прибавляем, но другие тоже прибавляют, поэтому тем, кто позади, сложнее снова вырасти. Это сложно, и это требует больше времени", — цитирует Моуриньо The Telegraph.